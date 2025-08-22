Garay: “El circuito económico que se genera con la obra pública le va a mejorar la calidad de vida a los santacruceños”

Así lo expresó el coordinador general de Entes Públicos, Ariel Garay, quien se refirió a las obras en ejecución y aquellas anunciadas por el gobernador Claudio Vidal para poner en marcha en diferentes localidades de la provincia. Destacó el trabajo mancomunado entre los organismos provinciales para reactivar la economía local y brindar soluciones a la comunidad.

El coordinador general de Entes Públicos, Ariel Garay, estuvo presente en el acto llevado a cabo en la sede del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), donde se llevó a cabo la apertura de sobres de licitación para la ejecución de obras destinadas a la localidad de Puerto Santa Cruz.

“Estamos muy contentos, porque es un trabajo que vienen realizando los distintos entes, tanto como el IDUV, Servicios Públicos y Distrigas”, indicó Garay, al señalar que son anuncios que realizó el gobernador Claudio Vidal el 1° de mayo y hoy se están ejecutando.

En este punto, puso en relieve el trabajo administrativo de los diferentes organismos provinciales que “hoy está dando sus frutos”.

Garay dio cuenta que, además de gimnasio y la Sala de Imágenes del Hospital de Puerto Santa Cruz, se van a realizar apertura de sobres para un gimnasio para la localidad de Comandante Luis Piedra Buena y la refacción del acueducto que une Piedra Buena-Puerto San Julián a través del Fondo UNIRSE.

En tanto, informó que hay obras en ejecución, como las 56 viviendas y redes de gas en distintos barrios de Río Gallegos, una la planta de tratamientos cloacales en Pico Truncado y 5 pozos para Perito Moreno.

En la Cuenca Carbonífera se construirá un gimnasio y el cuartel de bomberos para 28 de Noviembre y obras complementarias para el Hospital Modular. “También estamos a poco de inaugurar el Hospital Modular para el barrio San Benito de Río Gallegos, estamos en los estalles finales”, adelantó Garay.

El funcionario provincial remarcó que “son inversiones necesarias que tenemos en cada una de las localidades, van a generar fuentes de trabajo, va a reactivar la obra pública y, a la vez, le mejoramos la calidad de vida a los santacruceños”.

Por último, advirtió que “el Gobernador tiene previsto una segunda etapa de obras para toda la provincia”. “Lo importante es que los vecinos de Santa Cruz las pueden ver, cuando empiece la temporada van a empezar a trabajar arduamente y vamos a empezar a generar ese circuito económico de la obra pública en toda la provincia de Santa Cruz”, sentenció.