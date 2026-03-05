Gamboa: “ITB Berlín nos permite consolidar mercados y posicionar a Santa Cruz en Europa”

Santa Cruz participa de la Feria Internacional de Turismo (ITB) Berlín 2026, uno de los encuentros profesionales más relevantes del sector turístico a nivel mundial, que se desarrolla en Alemania y reúne a operadores turísticos, agencias de viaje, aerolíneas y prestadores de servicios de distintos mercados internacionales.

En representación de la provincia se encuentran la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, y el secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, quienes forman parte de la delegación argentina que busca posicionar la oferta turística nacional, y fortalecer los vínculos comerciales con operadores del mercado europeo.

Durante una entrevista en LU14 Radio Provincia, Gamboa explicó que la feria constituye una plataforma clave para el desarrollo de reuniones comerciales y el intercambio con operadores internacionales.

“Estamos en uno de los encuentros profesionales más importantes del sector turístico. Acá se generan reuniones directas con operadores mayoristas, se consolidan mercados existentes, y se abren nuevas oportunidades para posicionar la oferta turística argentina y de Santa Cruz”, señaló.

El funcionario indicó que el objetivo es reforzar la presencia de la provincia en el mercado europeo, especialmente en Alemania, donde existe un interés particular por los destinos de naturaleza y aventura que caracterizan a la región.

“Además de consolidar los destinos ya posicionados como El Calafate y El Chaltén, estamos trabajando para visibilizar otros lugares de la provincia que están en pleno desarrollo, como Puerto Deseado o Lago Posadas, que tienen un enorme potencial turístico”, destacó.

En ese sentido, explicó que las acciones incluyen encuentros con operadores turísticos internacionales, intercambio de herramientas de promoción y la generación de capacitaciones dirigidas a agencias y mayoristas interesados en incorporar destinos de Santa Cruz dentro de sus propuestas de viaje.

Gamboa también subrayó la importancia del mercado europeo para el turismo provincial. Según datos analizados por la Secretaría de Estado de Turismo, cerca del 50% de los visitantes internacionales que llegan a Santa Cruz provienen de Europa, especialmente de países como España, Alemania y Francia. “La presencia en este tipo de ferias nos permite fortalecer vínculos, posicionar nuestros destinos y seguir trabajando para que más turistas internacionales elijan Santa Cruz”, concluyó.

La participación en Feria ITB Berlín forma parte de la estrategia de promoción turística internacional impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, orientada a consolidar mercados, ampliar la llegada de visitantes y acompañar el desarrollo turístico de toda la provincia.