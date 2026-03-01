Galarza: “Es un día muy emocionante para Cañadón Seco”

En el marco del acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal en Casa de Gobierno, donde se concretó la entrega de nuevas unidades móviles, destinadas a fortalecer el funcionamiento operativo de distintas instituciones provinciales. En este sentido, la Comisión de Fomento de Cañadón Seco recibió un vehículo 4×4 para el cuartel de bomberos de la localidad.

El presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Galarza, expresó su agradecimiento y destacó la importancia de la incorporación para la comunidad.

“Es un día muy emocionante para nosotros. Es un vehículo que va a cumplir una tarea fundamental no sólo dentro de la comunidad de Cañadón Seco, sino también en los yacimientos petroleros que tenemos aledaños al pueblo. Para nosotros es súper importante”, afirmó.

Galarza remarcó que el cuartel de bomberos de la localidad cuenta con más de catorce años de trayectoria y que, hasta el momento, no había recibido un móvil por parte del Estado provincial. En ese sentido, valoró la respuesta del Gobierno ante la necesidad planteada en una reunión mantenida semanas atrás con el mandatario provincial.

“Hace un mes tuvimos una reunión en la que manifestamos la necesidad que tenía el cuartel. Hoy estamos recibiendo esta camioneta Ranger 4×4 que va a fortalecer y profesionalizar la tarea que llevan adelante nuestros bomberos”, sostuvo.

Asimismo, el jefe comunal recordó que en los últimos años la localidad recibió también una ambulancia para el puesto sanitario, consolidando así el acompañamiento provincial a las comunidades del interior.

“Estamos hablando de instituciones que durante mucho tiempo no recibieron el respaldo necesario. Hoy esta entrega vuelve a poner en valor el trabajo que realizan nuestros bomberos y fortalece la seguridad de toda la comunidad”, señaló.

Finalmente, Galarza subrayó que la incorporación del nuevo móvil permitirá mejorar las condiciones de trabajo del cuartel y garantizar una respuesta más eficiente ante emergencias, tanto en la zona urbana como en los sectores productivos cercanos.

“Mi agradecimiento es para el gobernador Claudio Vidal y para todo el Gobierno Provincial. Este vehículo representa una mejora concreta para Cañadón Seco y para la seguridad de nuestros vecinos”, concluyó.