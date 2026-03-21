En el marco de gestiones realizadas ante el Gobierno nacional, la senadora nacional Natalia Gadano y el senador José María Carambia mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de abordar la compleja situación económica y social que atraviesa la provincia de Santa Cruz.

Como resultado de estas gestiones, se confirmó el envío de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN), destinado a fortalecer las finanzas provinciales y asistir especialmente a los municipios, entre ellos Caleta Olivia, en un contexto de fuerte caída de recursos.

Gadano destacó la importancia de esta ayuda y remarcó la necesidad de sostener el acompañamiento del Estado nacional: “La situación de la provincia es delicada y requiere respuestas concretas. Es fundamental que Nación acompañe con recursos que permitan atender las urgencias, pero también avanzar en políticas que generen desarrollo y oportunidades, como el acceso a la vivienda”, expresó.

Asimismo, la senadora subrayó el valor del diálogo institucional como herramienta clave para canalizar soluciones: “El trabajo conjunto con el Gobierno nacional es esencial para llevar alivio a nuestras comunidades”, agregó.

Los ATN permitirán fortalecer las administraciones locales y dar respuesta a las principales demandas sociales en un escenario económico desafiante.

Gadano y Carambia gestionaron ATN ante Nación para asistir a Santa Cruz

En el marco de gestiones realizadas ante el Gobierno nacional, la senadora nacional Natalia Gadano y el senador José María Carambia mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de abordar la compleja situación económica y social que atraviesa la provincia de Santa Cruz.

Como resultado de estas gestiones, se confirmó el envío de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN), destinado a fortalecer las finanzas provinciales y asistir especialmente a los municipios, entre ellos Caleta Olivia, en un contexto de fuerte caída de recursos.

Gadano destacó la importancia de esta ayuda y remarcó la necesidad de sostener el acompañamiento del Estado nacional: “La situación de la provincia es delicada y requiere respuestas concretas. Es fundamental que Nación acompañe con recursos que permitan atender las urgencias, pero también avanzar en políticas que generen desarrollo y oportunidades, como el acceso a la vivienda”, expresó.

Asimismo, la senadora subrayó el valor del diálogo institucional como herramienta clave para canalizar soluciones: “El trabajo conjunto con el Gobierno nacional es esencial para llevar alivio a nuestras comunidades”, agregó.

Los ATN permitirán fortalecer las administraciones locales y dar respuesta a las principales demandas sociales en un escenario económico desafiante.

En el marco de gestiones realizadas ante el Gobierno nacional, la senadora nacional Natalia Gadano y el senador José María Carambia mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de abordar la compleja situación económica y social que atraviesa la provincia de Santa Cruz.

Como resultado de estas gestiones, se confirmó el envío de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN), destinado a fortalecer las finanzas provinciales y asistir especialmente a los municipios, entre ellos Caleta Olivia, en un contexto de fuerte caída de recursos.

Gadano destacó la importancia de esta ayuda y remarcó la necesidad de sostener el acompañamiento del Estado nacional: “La situación de la provincia es delicada y requiere respuestas concretas. Es fundamental que Nación acompañe con recursos que permitan atender las urgencias, pero también avanzar en políticas que generen desarrollo y oportunidades, como el acceso a la vivienda”, expresó.

Asimismo, la senadora subrayó el valor del diálogo institucional como herramienta clave para canalizar soluciones: “El trabajo conjunto con el Gobierno nacional es esencial para llevar alivio a nuestras comunidades”, agregó.

Los ATN permitirán fortalecer las administraciones locales y dar respuesta a las principales demandas sociales en un escenario económico desafiante.