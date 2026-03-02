Gadano se retiró del discurso de Milei en la Asamblea de Apertura de Sesiones

La senadora nacional Natalia Gadano se retiró del recinto en medio del discurso del presidente Javier Milei durante la Asamblea de Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, en señal de rechazo a las expresiones utilizadas por el mandatario hacia legisladores nacionales.

Al ser consultada por la prensa, Gadano explicó los motivos de su decisión: “Los diputados y senadores somos representantes del pueblo argentino y de cada una de las provincias. Insultarnos es insultar a los habitantes de la Nación Argentina. Nadie le advirtió al presidente que no iba a una cancha de fútbol, sino al Congreso de la Nación”.

Durante su intervención, el presidente Milei pronunció frases como: “Lo que dicen las bestias, ignorantes, brutas que están acá”; “Ustedes que no saben ni sumar”; “Yo sé que ustedes suman con dificultad”; “Sería lindo poder debatir con ustedes si supieran algo”, entre otras expresiones dirigidas a miembros del Poder Legislativo.

Al respecto, la senadora calificó los dichos como “frases desafortunadas” y sostuvo que el país necesita otro tono en la discusión pública: “Argentina necesita diálogo, consensos y trabajo conjunto entre los distintos partidos políticos. El país sale adelante con el esfuerzo de todos, no desde la descalificación ni el agravio”.

Gadano, quien había sido invitada a la cena posterior en la Quinta de Olivos junto a otros legisladores, también confirmó que no participará del encuentro.

La decisión de la senadora marca una señal política clara frente al clima de confrontación que caracterizó la apertura legislativa y reabre el debate sobre la calidad institucional y el tono del diálogo democrático en la Argentina.