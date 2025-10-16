Gadano: “La articulación entre Nación y Provincia es clave para potenciar la actividad pesquera y generar empleo”

Santa Cruz avanza en la planificación conjunta con Prefectura para mejorar la logística pesquera y portuaria

La senadora nacional, Natalia Gadano, junto a la secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura, Stefany Grant, mantuvieron un encuentro con el Prefecto Nacional Naval, Guillermo José Giménez Pérez, con el objetivo de coordinar acciones que fortalezcan la operatividad de los puertos santacruceños y mejoren la logística pesquera provincial.

La reunión se llevó a cabo en el edificio Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina y contó con la participación de autoridades nacionales y provinciales, en el marco del trabajo impulsado por el gobernador Claudio Vidal para reactivar la actividad portuaria en toda la provincia.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la carga y descarga en andana y al abastecimiento de combustible en los puertos, una medida largamente esperada por el sector pesquero que permitirá optimizar los tiempos de operatividad y generar más empleo directo.

“Santa Cruz tiene un enorme potencial en su sistema portuario y pesquero, y nuestro compromiso es garantizar que ese potencial se transforme en trabajo genuino y desarrollo para las comunidades”, resaltó la senadora Natalia Gadano. Gadano también valoró la decisión política del gobernador Claudio Vidal de “promover una provincia productiva, moderna y con futuro, donde la pesca sea un motor de crecimiento y empleo”.

“Después de tantos pedidos por parte de los trabajadores y las empresas, hoy pudimos avanzar para dar respuesta a una demanda del sector”, destacó Grant, quien subrayó además “la importancia de planificar y coordinar con Prefectura para garantizar un desarrollo pesquero sostenible y ordenado”.

“Esta articulación demuestra que el trabajo conjunto entre Nación y Provincia puede traducirse en mejoras reales para nuestra gente. Seguimos trabajando para que la pesca sea sinónimo de desarrollo, empleo y futuro para Santa Cruz”, añadió la secretaria.

En los próximos días, los equipos técnicos de la Secretaría de Pesca y la Prefectura Naval avanzarán en la coordinación operativa de las tareas, asegurando que los puertos santacruceños cuenten con condiciones adecuadas para el abastecimiento y la operatoria pesquera.

Desde el Gobierno Provincial se continúa trabajando para impulsar el desarrollo integral del sector, generando políticas que fortalezcan la producción, la logística y el empleo local, en línea con la visión del gobernador Claudio Vidal.