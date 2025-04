Gadano: “El oficialismo no quiere aprobar ficha limpia”

La senadora nacional, Natalia Gadano, propuso hoy realizar dos sesiones este jueves 24 de abril. La primera en homenaje al Papa Francisco, respetando la decisión de la mayoría de los senadores; y la segunda posterior para aprobar Ficha Limpia y concretar la sesión especial que se había cancelado hace dos semanas. En esa discusión el senador por el oficialismo, Ezequiel Atauche, se negó. Y daban la opción de que se sesione el día 7, a lo cual también en un principio se negó.

La discusión tuvo lugar en el marco de la reunión de Labor Parlamentaria, y fue interpretada por los santacruceños como la falta de voluntad política de aprobar este tema.

En la reunión de hoy, realizada entre los jefes de bloque y la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, solo se confirmó la sesión homenaje al Papa Francisco para este jueves, y el 7 de mayo se podría realizar la sesión para debatir Ficha Limpia. “Lo dilatan porque es el mismo oficialismo el que no quiere su aprobación”, expresó Gadano.

Cabe señalar que la Senadora, junto a su compañero de bancada, el senador José María Carambia, denunciaron que se circularon versiones anticipadas y erráticas acerca de la votación que “podría llegar a tener nuestro bloque legislativo en el Senado de la Nación, sobre el proyecto de Ficha Limpia”, y ambos se expresaron a favor de esta iniciativa y de la transparencia política.

“Como santacruceña sería un error garrafal desentenderme de los años de saqueo y desidia que sufrieron las cajas de nuestra provincia en manos de personas que utilizaron a la política como método para llenar sus bolsillos. No concibo a la política como un método para enriquecernos sino para el bien común de nuestra sociedad, es por ello que he llegado a la casa de las leyes. Mi misión es ajusticiar a quienes no tienen voz y han sufrido las desigualdades de quienes se aferraban al poder malversando fondos en repetidas ocasiones”, destacó Gadano.

Y agregó: “Me parece importante destacar que el martes pasado, previo a la sesión de Ficha Limpia, junto a mi compañero de bloque, el senador José María Carambia, presentamos una nota para saber y conocer más detalles del horario y otros pormenores, ya que garantizaríamos el quórum. Por otras cuestiones que aún desconocemos, la sesión no se llevó a cabo. ¿De qué desinterés nos hablan? ¿Por qué nos endosan una determinación que no concuerda con nuestro pensamiento? ¿De dónde salen esas versiones? Si indagan más, llegarían a otras conclusiones. ¿O acaso no es nuestro gobernador quien le ganó a un kirchnerismo “imbatible” en las elecciones de nuestra provincia?”.