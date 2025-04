Gadano desmintió rumores sobre su postura en la votación de la Ley de Ficha Limpia

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, emitió un comunicado en el que aclaró su posición frente al tratamiento del proyecto de Ficha Limpia en el Senado. La legisladora cuestionó las versiones que circularon respecto a una supuesta falta de apoyo de su bloque y remarcó su compromiso con la transparencia y la justicia.

A través de un comunicado oficial, Gadano expresó: “Como senadora nacional me dirijo a los medios de comunicación con el fin de aclarar una situación que no creí que tenía que dilucidar. Han corrido versiones anticipadas y erráticas acerca de la votación que podría llegar a tener nuestro bloque legislativo en el Senado de la Nación, sobre el proyecto de Ficha Limpia. Ante ello, me parece de carácter urgente decir que yo estoy a favor de la transparencia política y de la justicia de este país.”

La legisladora del bloque Por Santa Cruz remarcó que su compromiso con los valores republicanos se basa en una crítica profunda a prácticas políticas del pasado: “Como santacruceña sería un error garrafal desentenderme de los años de saqueo y desidia que sufrieron las cajas de nuestra provincia en manos de personas que utilizaron a la política como método para llenar sus bolsillos. No concibo a la política como un método para enriquecernos sino para el bien común de nuestra sociedad, es por ello que he llegado a la casa de las leyes. Mi misión es ajusticiar a quienes no tienen voz y han sufrido las desigualdades de quienes se aferraban al poder malversando fondos en repetidas ocasiones.”

Respecto a la fallida sesión prevista para el tratamiento del proyecto, Gadano explicó que su bloque actuó con responsabilidad: “Me parece importante destacar que el día martes, previo a la sesión de Ficha Limpia, junto a mi compañero de bloque, el senador José María Carambia, presentamos una nota para saber y conocer más detalles del horario y otros pormenores, ya que garantizaríamos el quórum. Por otras cuestiones que aún desconocemos, la sesión no se llevó a cabo. ¿De qué desinterés nos hablan? ¿Por qué nos endosan una determinación que no concuerda con nuestro pensamiento? ¿De dónde salen esas versiones? Si indagan más, llegarían a otras conclusiones. ¿O acaso no es nuestro gobernador quien le ganó a un kirchnerismo ‘imbatible’ en las elecciones de nuestra provincia?”

Por último, la senadora pidió responsabilidad a la hora de difundir información sobre el accionar legislativo: “Insisto al pedir absoluta prudencia si se referirán a nuestros votos ya que, en el peso de mi dedo, al votar, está el futuro de cada santacruceño, y no están solos.”