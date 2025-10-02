Gadano: “Defender la salud y la educación pública no es un gesto político, es una obligación moral”

La senadora nacional por Santa Cruz anticipó su voto contra el veto presidencial a las leyes de financiamiento universitario y de Emergencia Pediátrica, con eje en el Hospital Garrahan._

El Senado Nacional sesiona hoy para rechazar los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y declaración de Emergencia Pediátrica con foco en el Hospital Garrahan. Con el antecedente de Diputados, la oposición confía en tener los votos para rechazar las medidas del Ejecutivo.



“Es la cuarta vez que este Congreso trata los mismos temas. Es la cuarta vez que nuestros médicos, nuestros niños con las patologías más complejas, nuestros docentes, y nuestros estudiantes universitarios están ahí afuera; horas y horas esperando a que nosotros volvamos a debatir, volvamos a decidir con mayoría estos temas. Seguimos retrasando, lo cual me parece una falta de respeto. No solo a ellos sino también al resto de los argentinos que están esperando que tomemos decisiones urgentes y responsables, porque la salud pública no es un privilegio, es un niño que está esperando un trasplante, es un médico que está trabajando en situaciones adversas. La educación pública es lo más poderoso que tenemos como Nación para poder ser grande. Por lo que voy a insistir en estas leyes, porque como lo dije antes, una Nación que abandona a los sectores más débiles no puede llamarse ni justa ni libre. Porque defender la salud y la educación pública no es un gesto político, es una obligación moral”, expresó la senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, anticipando que rechazará el veto del presidente.