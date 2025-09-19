Gabriela Ance: “hay que dar vuelta como una media el sistema Judicial en Santa Cruz”

Así lo expresó la candidata a Diputada Nacional por el Frente de Izquierda de Trabajadores, Gabriela Ance, sumándose al coro de voces que rechazan el Decreto 768/25 firmado por Claudio Vidal, que amplió la composición del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de 5 a 9 miembros. Ampliación con un costo anual de 4.500 millones de pesos, en momentos en que miles de trabajadores estatales y municipales están por debajo de la línea de pobreza y hasta de indigencia.

Ance, considera que en Santa Cruz “el Poder Judicial ha sido desde siempre un instrumento más del Estado contra la protesta social. Su carácter opresivo se demuestra por los centenares de procesados, presos por participar de protestas y persecuciones contra quienes sólo reclamaban trabajo, pago en tiempo y forma de salarios, jubilaciones y hasta por quienes han pedido por agua y por gas”.

“Este dato objetivo se contrapone con la casi inexistencia en la Justicia Provincial de causas contra funcionarios y empresarios amigos del poder político, que dejaron sin terminar decenas de obras públicas. Por las que cobraron puntillosamente de parte del Estado miles de millones de pesos antes de su inicio, como ser rutas, acueductos, escuelas y que nunca fueron concluidas.”

“Vemos como moneda corriente a jueces que en forma permanente hacen uso y abuso de poder en sus localidades; que hostigan laboralmente a sus empleados mientras que otros son separados de sus cargos con imputaciones gravísimas como la de violentar leyes de adopción”, completaba la candidata por el FIT-U.

“Algunos de esos jueces que hoy aparecen como candidatos al máximo tribunal de justicia provincial; como Quelín, tienen decenas de causas por este tipo de hechos oportunamente denunciados por los trabajadores y el Sindicato Judicial en épocas de “Juanjo” Ortega; sin embargo, el ahora candidato de SER guarda un vergonzoso silencio sobre estas imputaciones”.

A estas declaraciones, los candidatos de la izquierda las acompañan con un programa de tres puntos en lo que hace al reordenamiento de la Justicia en Santa Cruz para ponerla al servicio de los trabajadores:

1) ELEGIBILIDAD Y REVOCABILIDAD POR VOTO POPULAR DE JUECES Y FISCALES.

2) IMPLEMENTACION DE JUICIOS POR JURADOS CIVILES.

3) ASCENSOS A TRAVÉS DE RIGUROSOS CONCURSOS PÚBLICOS EN DONDE SE PRIVILEGIEN Y TRANSPARENTEN LAS APTITUDES PROFESIONALES Y NO LOS CONTACTOS POLÍTICOS CON EL GOBIERNO DE TURNO.

“Tenemos que dar vuelta como una media todo el sistema judicial santacruceño. Pero eso no se va a lograr ampliando el número de jueces del Superior Tribunal, sino poniéndolo bajo control de la población trabajadora, como parte de una reorganización política, económica y social de la Justicia sobre bases socialistas. Entendemos que para que eso pase, el primer requisito debe ser que los jueces del máximo tribunal dejen de ser marionetas de gobernadores como Alicia o Vidal para pasar a estar dotados de verdadera independencia y autoridad”.

“Y en segundo lugar -prosiguió Ance- para que ese poder del Estado deje de avalar, consentir o pasar por alto sin investigar la infame entrega y exacción capitalista de los recursos naturales de nuestra Provincia como el petróleo, el oro y la plata en Santa Cruz, que han quedado en manos de grandes grupos corporativos que se llevan la riqueza a saco y que al final sólo dejan contaminación, vacío y pobreza”, concluyó la candidata de izquierda integrante del Partido Obrero.