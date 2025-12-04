Gabriel Murúa fue designado como nuevo secretario de Deportes de Santa Cruz

El Gobierno de Santa Cruz confirmó la designación de Gabriel Murúa como nuevo secretario de Deportes de la provincia. Murúa, quien se desempeñó como subsecretario de Deportes de Caleta Olivia entre 2015 y 2019, asumirá el cargo acompañado por Gonzalo Mansilla y Ezequiel Artieda, quienes integrarán el equipo de conducción del área.

Según informaron desde el Ejecutivo, la nueva gestión tendrá como eje principal la ampliación, reorganización y fortalecimiento de las políticas deportivas en todo el territorio santacruceño. El objetivo es impulsar la masificación del deporte con una mirada federal que permita acercar la actividad física a cada localidad y a cada barrio de la provincia.

Desde el Gobierno destacaron que el deporte constituye una herramienta de inclusión y generación de oportunidades, y remarcaron la intención de profundizar su desarrollo en todas las comunidades santacruceñas.