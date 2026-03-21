Gabriel Galarza, se reúne con el nuevo gerente de SP de Cañadon Seco, Miguel Kuc

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, mantuvo una reunión de trabajo con el nuevo gerente de Servicios Públicos Distrito Cañadón Seco, Miguel Kuc, con el objetivo de avanzar en una agenda común orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la localidad.

Durante el encuentro se abordaron distintas problemáticas vinculadas a los servicios esenciales y se analizaron posibles soluciones para dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad. En ese marco, ambas autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre la Comuna y el organismo provincial, priorizando la planificación y la gestión conjunta.

Asimismo, se dialogó sobre la proyección de futuras obras e intervenciones destinadas a optimizar la prestación de los servicios públicos, entendiendo que estas acciones resultan fundamentales para acompañar el crecimiento de Cañadón Seco y garantizar mejores condiciones para sus habitante

Desde la Comisión de Fomento se destacó la predisposición al diálogo y al trabajo coordinado, reafirmando el compromiso de continuar gestionando junto a las instituciones del gobierno provincial para resolver las distintas necesidades de la comunidad de manera eficiente y sostenida.