Gabriel “Chicho” Galarza será el nuevo presidente de Cañadón Seco tras un amplio triunfo electoral

El candidato de Fuerza Patria obtuvo el 65% de los votos en las elecciones comunales, superando a Noelia Arias, de Provincias Unidas, el espacio que responde al gobernador Claudio Vidal. Más del 75% del padrón participó en los comicios.

Gabriel “Chicho” Galarza se convirtió en el nuevo presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco tras imponerse con un contundente 65% de los votos en las elecciones comunales realizadas este domingo. El representante de Fuerza Patria obtuvo un total de 498 sufragios, mientras que su contrincante, Noelia Arias —del partido Provincias Unidas, que cuenta con el respaldo del gobernador Claudio Vidal— alcanzó 267 votos, equivalentes al 33% del total.

La jornada electoral registró una destacada participación ciudadana, con más del 75% del padrón acudiendo a las urnas. Los resultados mesa por mesa confirmaron la tendencia favorable a Galarza: en la mesa 202 obtuvo 79 votos frente a 61 de Arias; en la 200, 174 contra 69; en la 199, 145 ante 90; y en la mesa 201, 101 frente a 35.

En declaraciones a Voces y Apuntes, el flamante presidente electo expresó su satisfacción por el respaldo obtenido:

“Es una alegría inmensa. Lo veníamos viviendo estos últimos días, pero queríamos ser cautos. Empezamos la campaña y la terminamos diciendo que iba a ser lo que Dios quería y lo que la gente decida. Hoy la gente nos está dando un respaldo contundente que nos da un gran compromiso”, señaló.

Galarza destacó que su principal objetivo será mantener el orden administrativo de la comuna y afrontar el contexto económico actual:

“Cañadón Seco es un pueblo ordenado, con una comuna que no es deficitaria. El primer objetivo es sostener a Cañadón, y vamos a tomar todas las medidas necesarias y decisiones políticas para mantenerlo así. Tenemos la obligación de ser mejores y de empezar a solucionar las problemáticas que tenemos”, afirmó.

Por último, agradeció la participación de los vecinos y vecinas en los comicios: