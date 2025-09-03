Gabriel “Chicho” Galarza: “Nuestro desafío es sostener lo construido y acompañar a la comunidad en esta nueva etapa”

El secretario de Desarrollo Social de Cañadón Seco y candidato a presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel “Chicho” Galarza, habló sobre el proceso político que lo llevó a encabezar la lista para las elecciones del 26 de octubre. Destacó la importancia de la unidad tras el fallecimiento de Jorge Soloaga y remarcó la necesidad de mantener el orden institucional y afrontar los desafíos económicos tras el retiro de YPF.

Tras el fallecimiento de Jorge Soloaga, histórico dirigente de Cañadón Seco, el escenario político local atravesó un proceso de reorganización. En diálogo con Voces y Apuntes, Gabriel “Chicho” Galarza explicó:

“Tuvimos que reorganizarnos a nivel institucional y también a nivel político, porque Jorge era el presidente del PJ local. Empezamos con reuniones en medio de mucho dolor e incomodidad, entendiendo que el proyecto no tiene nombre y apellido, sino que se construye colectivamente”.

Respecto a su candidatura, aclaró que no hubo una interna partidaria en sentido estricto:

“Los postulantes éramos Carlos Lizoni y yo, pero Carlos entendió que debía haber una renovación dentro del proyecto, y esa renovación cabía en mi persona. Todos los compañeros acompañaron esa decisión de manera unánime”.

El dirigente valoró la participación en el reciente lanzamiento de campaña:

“Nos sorprendimos gratamente porque hubo mucha gente, como hace tiempo no se veía. Eso da mucho empuje, porque el vecino se siente parte de este proyecto. Hay mucha expectativa, confianza y apoyo”.

En cuanto a sus principales objetivos, Galarza remarcó que lo fundamental será sostener lo logrado en la gestión:

“Cañadón es una comunidad que funciona, está organizada, no es deficitaria y hay un ordenamiento en los números. Lo primero que hay que hacer es sostener todo lo que se construyó hasta acá y seguir ofreciendo lo mejor a la comunidad”.

Por último, hizo hincapié en los desafíos económicos que atraviesa la localidad: