Fuerzas Especiales de Santa Cruz obtienen el primer lugar en el Congreso y Competencia Nacional “Cóndor Negro”

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y el Ministerio de Seguridad destacan la labor realizada por la División Fuerzas Especiales Zona Norte, quienes obtuvieron el primer puesto en el Segundo Congreso Nacional de Fuerzas Especiales “Cóndor Negro”, llevado a cabo del 17 al 21 de noviembre en la provincia de San Luis.
La actividad, enmarcada en el Torneo Nacional de Fuerzas Especiales – “Desafío Pampa de las Salinas”, reunió a delegaciones de distintas jurisdicciones del país, con el objetivo de evaluar capacidades operativas a través de pruebas de alta exigencia física, técnica y táctica, fortaleciendo además los vínculos de cooperación interinstitucional.
En este contexto, el equipo de la provincia de Santa Cruz alcanzó el máximo reconocimiento nacional, demostrando un elevado nivel de preparación, disciplina y profesionalismo.
Los efectivos que integraron la representación provincial fueron:
Subcomisario Ruiz Díaz Emilio
Sargento Marcos Jairo
Sargento Soria Franco
Sargento Argota Martín
Cabo 1º Sánchez Juan
El Gobierno y el Ministerio de Seguridad expresan su reconocimiento por el compromiso puesto de manifiesto por el personal participante, cuyo desempeño contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y prestigia a la provincia en el ámbito de las fuerzas tácticas del país.