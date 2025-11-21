EN VIVO
Fuerzas Especiales de Santa Cruz obtienen el primer lugar en el Congreso y Competencia Nacional “Cóndor Negro”

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y el Ministerio de Seguridad destacan la labor realizada por la División Fuerzas Especiales Zona Norte, quienes obtuvieron el primer puesto en el Segundo Congreso Nacional de Fuerzas Especiales “Cóndor Negro”, llevado a cabo del 17 al 21 de noviembre en la provincia de San Luis.

La actividad, enmarcada en el Torneo Nacional de Fuerzas Especiales – “Desafío Pampa de las Salinas”, reunió a delegaciones de distintas jurisdicciones del país, con el objetivo de evaluar capacidades operativas a través de pruebas de alta exigencia física, técnica y táctica, fortaleciendo además los vínculos de cooperación interinstitucional.

En este contexto, el equipo de la provincia de Santa Cruz alcanzó el máximo reconocimiento nacional, demostrando un elevado nivel de preparación, disciplina y profesionalismo.

Los efectivos que integraron la representación provincial fueron:

Subcomisario Ruiz Díaz Emilio

Sargento Marcos Jairo

Sargento Soria Franco

Sargento Argota Martín

Cabo 1º Sánchez Juan

El Gobierno y el Ministerio de Seguridad expresan su reconocimiento por el compromiso puesto de manifiesto por el personal participante, cuyo desempeño contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y prestigia a la provincia en el ámbito de las fuerzas tácticas del país.

