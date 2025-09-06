FUERZA SANTACRUCEÑAEn su intensa agenda en Río Gallegos, Molina recorrió el barrio en el que vivió su infancia.

El candidato a Diputado Nacional del frente Fuerza Santacruceña mantuvo una intensa agenda de trabajo con vecinos y vecinas de la capital. También asistió a festejos por el Dia de las Infancias.



Temprano en la mañana del sábado, Juan Carlos Molina se acercó a los barrios Jorge Newbery y 400 Departamentos, y mantuvo reuniones en viviendas particulares para dar a conocer la propuesta electoral del espacio.

Junto a Moira Lanesan, escucharon a los vecinos sobre la problemática que atraviesan la salud, educación y el empobrecimiento generalizado a raíz de las políticas de ajuste a nivel nacional y provincial.



Molina tuvo oportunidad de recorrer el sector de los 400 Departamentos, con un gran significado para el candidato, ya que allí vivió su infancia, ayudando a su padre, que era pintor, en varios trabajos hechos en ese barrio.

Por la tarde, visitó a vecinos de los barrios 366, 499 y Bicentenario, donde participó del Dia de las Infancias, organizado por el Partido Justicialista, y más tarde en otros impulsados por juntas vecinales, además d

e haber estado en el certamen “Gallegos Baila”.

Previamente, el candidato de Fuerza Santacruceña estuvo en El Chaltén, Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena.