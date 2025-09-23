Fuerza Santacruceña: “Tenemos que hacer que nunca más un gobierno pueda meterse con la discapacidad”

Juanca Molina y Moira Lanesan se reunieron con familias de personas con discapacidad de Río Gallegos. En el encuentro, hubo críticas al gobierno nacional y a las obras sociales por no garantizar coberturas.

La reunión tuvo lugar esta tarde en la Fundación Juntos, donde asociaciones que trabajan por los derechos de personas con discapacidad pudieron dar a conocer su realidad a los candidatos de Fuerza Santacruceña.

Estuvieron asociaciones dedicadas al trastorno de espectro autista, de la Escuela Especial Nº 10, de enfermedades poco frecuentes y vinculadas al Hospital Garrahan, entre otros.

La charla se dio en una jornada en la que el presidente Javier Milei volvió a marcar su desprecio por el sector más vulnerable de la sociedad, al promulgar la Ley que había derogado, aunque suspendiendo sus efectos bajo la excusa de encontrar “fuentes de financiamiento”.

Por eso durante la reunión se debatió en torno a la crueldad manifiesta del gobierno de La Libertad Avanza, pero también sobre temas puntuales que hacen a la calidad de vida del colectivo de la discapacidad, como por ejemplo la falta de cobertura de medicamentos de alto costo y las obras sociales cuyas trabas burocráticas se incrementaron en el último tiempo.

En este sentido, vale mencionar que fue de la partida el director de Discapacidad de la Caja de Servicios Sociales, que pudo escuchar de vos de madres y padres de personas con discapacidad, cómo es que la obra social estatal puso trabas en la cobertura de terapias.

Para el candidato de Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina “es necesario hacer una revisión de la normativa vigente, pero más que eso, es importante poner sobre la mesa que con esto no se jode. Argentina es un país solidario, bueno, que lucha y por eso le supo poner un freno a Milei con su crueldad con los más débiles. Ahora tenemos que hacer que nunca más un gobierno pueda meterse con la discapacidad”.

Por otro lado, Molina y Lanesan plantearon la necesidad de profundizar los lazos comunitarios y socioeducativos para erradicar la discriminación y acceso de las personas con discapacidad.