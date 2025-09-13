Fuerza Santacruceña sobre el caso Valdoco: “Un fallo a medida de Vidal”

Frente a la sentencia de la Cámara de Apelaciones contra la Fundación Valdocco, desde Fuerza Santacruceña hacemos saber a la sociedad que estamos ante un ataque electoral a través de una clara injerencia del gobierno provincial en el Poder Judicial.

Como a nivel nacional, Claudio Vidal demostró no tener límites en su modelo de crueldad. Cegado por su imagen en caída libre y jaqueado por un escándalo de sobornos sin precedentes con la firma Suizo Argentina, investigada por las coimas a Karina Milei, ejecuta un golpe a la fundación que alberga a cientos de pibes, que van a quedarse sin colegio y el plato de comida que ahí tenían, afectando además las fuentes de empleo del equipo docente.

Le decimos al gobernador que nada podrá impedir que la sociedad santacruceña mire para otro lado con los $46 mil millones de pesos pagados a una empresa vinculada a Milei, mientras que en la provincia les recortaba los remedios a los viejos y a los enfermos.

La persecución a Juan Carlos Molina no arranca hoy, es verdad, pero toma impulso con su candidatura, que intentan parar con un fallo firmado en medio de la noche por los camaristas Eduardo Gabriel López y Carlos Enrique Arenillas, casualmente, un día después de que el fiscal de Estado -impulsor de la denuncia contra Valdocco- apareciera en la terna para ser vocal del Tribunal Superior de Justicia.

La historia del peronismo está plagada de persecución, silenciamiento y proscripción, pero también de lucha, perseverancia e ideales que tienen como fin la dignidad del Pueblo.

Por eso sabemos que este nuevo ataque dirigido a nuestro candidato, es también hacia todos quienes tenemos la convicción de que Santa Cruz necesita de forma urgente ponerle un freno a quienes diseñaron políticas de violencia y hambre.

Acá no se baja nadie.

Nos solidarizamos con quien aceptó meterse en política para transformar y ser nuestro primer candidato a diputado nacional.

Fuerza Juanka!

Fuerza Valdocco!

Seguimos con más coraje y determinación que ayer.

Vamos a seguir sumando Fuerza Santacruceña!

La de los trabajadores que no llegan a fin de mes, de los petroleros despedidos en zona norte, la de las amas de casa sin moratoria, la de cada jubilado y jubilada que resiste, la de nuestros mineros, los obreros de la construcción, la de nuestros empresarios y comerciantes, de nuestras universidades bajo amenaza, la fuerza de las mujeres y de los jóvenes.

Y como dice Juanka, al Congreso vamos juntos.

A los podridos de odio… nos vemos el 26 de octubre en las urnas.