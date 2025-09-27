Fuerza Santacruceña sigue recorriendo Santa Cruz; “Vamos al Congreso a defender la industria pesquera de Puerto Deseado”

El candidato a diputado nacional Juan Carlos Molina e integrantes de la lista llevaron la propuesta electoral a la ciudad portuaria: Hubo reunión con jubilados, comerciantes, personal de la sanidad, visita al astillero y un cierre militante en el PJ junto a Pablo Grasso.

La lista de Fuerza Santacruceña llevó adelante este viernes una intensa jornada, en el marco de la campaña electoral que se dirime el próximo 26 de octubre. De la mano del concejal y candidato deseadense, Mateo Brunetti, Juan Carlos Molina se reunió con diversos sectores de la comunidad acompañado de los integrantes de la lista, Moira Lanesan, Amadeo Figueroa y Pamela Pesoa.



La campaña de Fuerza Santacruceña se construyó en torno a una agenda de cercanía con los vecinos y vecinas, atendiendo a la realidad de cada sector y comenzando por las localidades más pequeñas. Así, en el mes de agosto, los candidatos dieron el puntapié inicial en El Chaltén, siguiendo por Tres Lagos, para luego visitar Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena, hasta hacer un primer recorrido por Caleta Olivia.

Este viernes fue el turno de Puerto Deseado, donde el candidato suplente Mateo Brunetti es concejal. Allí, Juan Carlos Molina junto al resto de los integrantes de la lista hicieron una gira por medios de comunicación locales, para luego reunirse con jubilados, con comerciantes nucleados en la flamante Cámara de Comercio y trabajadores de la salud.



En todos los casos, el intercambio se dio en torno a la difícil realidad que atraviesan a raíz de la crisis provocada por el feroz ajuste del gobierno nacional y la ausencia de políticas públicas por parte de la administración provincial.



Uno de los puntos más destacados de la agenda fue la visita al astillero local, donde los candidatos pudieron conocer cómo los decretos de desregulación 340/2025 y 273/2025, ponen en peligro las fuentes de empleo del sector y la soberanía nacional.

En este sentido, Molina indicó que la visita al puerto deseadense es un ejemplo de “la resistencia de los trabajadores que conocen de primera mano la importancia vital que tiene el astillero”.



El único dique seco del país se encuentra emplazado ahí desde 1980, iniciando sus operaciones de forma privada, aunque con la visión estratégica de quien luego sería gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que acompañó la empresa para beneficio del desarrollo de la ciudad. Actualmente, por su calidad y eficiencia, realiza trabajos sobre embarcaciones que llegan de todo el país.

“Estamos hablando de una empresa que da 80 puestos de trabajo directos y otros tantos de forma indirecta y que hoye está amenazada por decretos de desregulación que, en definitiva, lo que hacen es entregar nuestra soberanía para que cualquier bandera venga a nuestras aguas a hacer lo que quiera y así se jode nuestra industria nacional. Nosotros estamos en la vereda opuesta y vamos al Congreso a defender a los trabajadores del astillero y a defender la industria pesquera de Puerto Deseado”, añadió Molina.



En horas de la tarde, la lista de Fuerza Santacruceña se hizo presente en la Plaza del Vagón, donde hubo un ida y vuelta con la comunidad, que incluyó entrega de folletería y la explicación de cómo se vota con el sistema de boleta única de papel.



Por la noche, el cierre de la jornada se dio en las instalaciones del Partido Justicialista, donde estuvieron presentes dirigentes de Puerto Deseado, incluido el actual diputado nacional Gustavo “Kaky” González, en un cierre que contó con la presencia del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso que pidió a las bases redoblar esfuerzos para ponerle un freno a las políticas de crueldad.