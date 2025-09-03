Fuerza Santacruceña: “Siempre vamos a acompañar a la universidad pública”

Los candidatos de Fuerza Santacruceña, Moira Lanesan y Juanca Molina visitaron la UNPA y dialogaron con su decana acerca del presente de la institución y del éxito de los talleres de formación para quienes están en la búsqueda de empleo.

El candidato a diputado nacional, Juan Carlos Molina, junto a su compañera de lista, Moira Lanesan, recorrieron esta mañana las instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, donde mantuvieron una reunión con su decana, Karina Franciscovic.



La charla giró en torno a los convenios vigentes con el municipio de Río Gallegos que permitieron, a través de la Secretaría que conduce Lanesan, la apertura de la Escuela de Oficios y sobre los talleres que el propio

Molina tiene en la Escuela que dirige en El Calafate.

En este sentido, las partes celebraron el aporte que la universidad pública hace a las comunidades, entendiendo el déficit del mercado laboral que obliga a muchos vecinos y vecinas a capacitarse en oficios de proto egreso.



“Nosotros tenemos un gran vínculo con la UNPA. Son socios estratégicos de la Municipalidad porque ambos pensamos en lo mejor para nuestros vecinos y en cómo podemos abrir caminos y oportunidades en estos tiempos.



Por otra parte, los candidatos de Fuerza Santacruceña dialogaron con la decana sobre la situación de las universidades que están bajo amenaza desde el desembarco de La Libertad Avanza.



Al respecto, Molina dijo que “siempre vamos a acompañar a la universidad pública, y más en el Congreso. El modelo de universidad que tenemos en nuestro país es de excelencia. Siempre lo fue y los ataques que se dan en contra de nuestro sistema, que es un orgullo, es porque la universidad es un garante de movilidad social ascendente. Tenemos que recuperar eso. Que ningún obrero piense que su hijo no va a llegar a médico, que ninguna ama de casa crea que su hija no puede ser ingeniera. Que ninguno de nuestros pibes piense que no puede soñar con un futuro mejor”.