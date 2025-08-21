Fuerza Santacruceña lanzó su lista en El Calafate con un llamado a frenar el ajuste

El frente electoral Fuerza Santacruceña presentó oficialmente su lista en un acto realizado en El Calafate, donde dirigentes y referentes provinciales coincidieron en la necesidad de “frenar las políticas de ajuste” impulsadas por los gobiernos nacional y provincial.

La mesa principal estuvo encabezada por Juan Carlos Molina, Moira Lanesán Sancho, Amadeo Figueroa, Pamela Pessoa, Mateo Brunetti y Alba Curaqueo, acompañados por los intendentes Javier Belloni (El Calafate), Aldo Aravena (28 de Noviembre), Darío Menna (Río Turbio) y Pablo Grasso (Río Gallegos).

Durante la presentación, el intendente Belloni convocó a la unidad y señaló: “Los convoco a que trabajemos juntos y brindemos a la sociedad nuevas alternativas. Esta lista es la alternativa que la gente está reclamando”. El cierre estuvo a cargo de Molina, quien reafirmó el mensaje de cohesión al destacar que “somos un todo, si no trabajamos juntos, no hay salida”.

Fuente: El Mediador TV.