Fuerza Santacruceña denuncia campaña sucia con recursos públicos

Este martes, el equipo de asesores del vicegobernador Fabián Leguizamón, acudieron hasta Valdocco, en El Calafate, para filmar las instalaciones y a los niños presentes.

El accionar de quienes integran el staff del titular del Poder Legislativo, se llevó adelante con equipos de comunicación que fueron adquiridos por la Cámara de Diputados, y en un vehículo oficial registrado a nombre de la Legislatura de Santa Cruz.

Los funcionarios que iban a bordo del vehículo oficial patente AE080TV, descendieron con indumentaria negra y parte del rostro cubierto, munidos de un equipo dron con el que tomaron imágenes del establecimiento. Al ser sorprendidos por autoridades de la Fundación, huyeron del lugar.



Se trata de Marcos “Batata” Muesca, asesor y mano derecha del vicegobernador; Belén Ortega, designada en el área de Prensa; y Claudio Lobo, secretario de Leguizamon.

En horas de la tarde, desde Valdocco denunciaron el hecho en sede policial, y se avanzará judicialmente hasta las últimas consecuencias, al tiempo que desde nuestra fuerza política ejercitaremos el derecho a solicitar explicaciones por la vía del Acceso a la Información Pública, respecto de la utilización de recursos del estado puestos a disposición de una campaña sucia.



Vale decir que este hecho coincide con la presencia del vicegobernador a El Calafate, y se da en un contexto de claro hostigamiento a quien es nuestro candidato a primer diputado nacional por el frente Fuerza Santacruceña.

No se trata de un hecho aislado. Situaciones similares se detectaron días atrás en la Casa abrigo que la Fundación Valdocco posee en Cañadón Seco, donde el gobierno financió el arribo de un equipo que se dedicó a merodear y filmar la vivienda donde residen chicos en situación de vulnerabilidad social.



Solicitamos al gobierno en su conjunto, cesar con la violencia política y el odio, invitándolos a disputar esta campaña electoral con las reglas que la democracia nos impone y el respeto por la dignidad de las personas.

Asimismo, hacemos un llamado a la reflexión a la comunidad santacruceña sobre la gravedad de los hechos descritos, y a poner énfasis en repudiar la degradación institucional y política que el oficialismo nos propone.



Santa Cruz merece otra cosa.

Señores, así no.