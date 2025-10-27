Fuerza Patria ganó en Santa Cruz

Con el 97,72% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se impuso con el 32,07% de los votos en las elecciones legislativas, las primeras en la provincia con Boleta Única de Papel. Juan Carlos Molina y Moira Lanesan ocuparán las bancas por la mayoría, mientras que Jairo Guzmán ingresará por la minoría.

Santa Cruz vivió una jornada electoral histórica con la implementación de la Boleta Única de Papel, estrenada este domingo en las elecciones legislativas nacionales. Con el 97,72% de las mesas escrutadas y una participación del 63,83% del padrón, el frente Fuerza Patria, encabezado por el sacerdote Juan Carlos Molina, obtuvo el 32,07% de los votos, logrando el triunfo y dos de las tres bancas en juego para la Cámara de Diputados.

De esta manera, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho ingresarán al Congreso Nacional por la mayoría, mientras que la tercera banca será para Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, que alcanzó el 31,73% de los votos.

En tanto, el espacio Por Santa Cruz, liderado por Daniel Álvarez, candidato del gobierno provincial, obtuvo el 15,34% de los sufragios y no le alcanzaría para acceder a una banca.

El resultado configura un nuevo escenario político en Santa Cruz, donde Fuerza Patria consolida su presencia electoral y la provincia marca un precedente con el debut de la Boleta Única de Papel.