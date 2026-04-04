Fuerte cruce en Santa Cruz: Verbes acusó a Mora de difundir “datos falsos” en medio de la crisis

El ministro de Economía rechazó las críticas de la diputada Agostina Mora sobre supuestos fondos inmovilizados y defendió el uso de plazos fijos como una herramienta clave para garantizar el pago de salarios y jubilaciones.

En un contexto de fuerte tensión económica, el ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, salió al cruce de la diputada Agostina Mora, a quien acusó de difundir “datos falsos” y generar confusión en la población.

El funcionario respondió a las declaraciones de la legisladora de Unión por la Patria, quien había cuestionado la existencia de fondos provinciales inmovilizados, y defendió el uso de plazos fijos como parte de la administración financiera habitual del Estado.

Verbes explicó que estos instrumentos “no son plata ociosa ni una decisión especulativa”, sino una herramienta utilizada para evitar la pérdida de valor de los recursos en un contexto inflacionario. En ese sentido, remarcó que los fondos tienen un destino específico: el pago de salarios y jubilaciones.

“El Estado no recauda todo el dinero en un solo momento, sino a lo largo del mes. Por eso es necesario administrar esos recursos, resguardarlos y hacerlos rendir hasta que deben ser utilizados”, sostuvo.

Además, aclaró que estas operaciones están autorizadas por ley y que los plazos fijos son precancelables, lo que permite disponer del dinero en cualquier momento según las necesidades de la Tesorería.

Cuestionamientos y contexto

El ministro fue más allá y aseguró que los datos mencionados por Mora “son falsos o están sacados de contexto”, al tiempo que cuestionó la “liviandad” de sus declaraciones en un momento económico complejo.

Según detalló, durante enero se constituyeron plazos fijos de manera transitoria con ingresos extraordinarios de diciembre, que luego fueron utilizados para afrontar el pago de haberes.

Presión sobre las cuentas públicas

Verbes también describió el escenario financiero actual de la provincia, al señalar que enfrenta una fuerte restricción de recursos.

Indicó que la masa salarial mensual supera los 132 mil millones de pesos, a lo que se suman otros 38 mil millones destinados al sistema de seguridad social. En ese contexto, advirtió que incluso aumentos salariales mínimos implican un fuerte impacto en las cuentas públicas.

Asimismo, remarcó que la caída de fondos nacionales ya afectó a Santa Cruz, con pérdidas cercanas a los 30 mil millones de pesos, lo que obligó a solicitar un adelanto de coparticipación para afrontar compromisos.

Respuesta política

En otro tramo de su respuesta, el ministro recordó que este tipo de herramientas financieras también fueron utilizadas por gestiones anteriores, incluso por el mismo espacio político de la diputada.

Finalmente, sostuvo que “no hay plata escondida ni decisiones especulativas”, sino una administración orientada a sostener el funcionamiento del Estado en un contexto económico adverso.

Y cerró con un mensaje crítico: “Gobernar es administrar con responsabilidad, no hacer declaraciones livianas que solo suman confusión”.