Fuerte crítica por la crisis de servicios en Caleta Olivia: “La gente necesita soluciones”



El concejal Carlos Aparicio advirtió sobre graves fallas en agua, cloacas y alumbrado, y reclamó decisiones políticas urgentes para enfrentar una problemática que afecta a toda la ciudad.

El concejal Carlos Aparicio expuso la crítica situación de los servicios públicos en Caleta Olivia, marcada por la falta de agua, derrames cloacales y deficiencias en el alumbrado público, problemáticas que —según señaló— impactan de lleno en la vida cotidiana de los vecinos.

Durante la última sesión del Concejo Deliberante, el edil impulsó el debate sobre este escenario y logró instalar el tema en la agenda legislativa. “Podemos hacer una revisión histórica y cansarnos de buscar responsables, pero eso no le va a traer agua al vecino al otro día ni va a evitar que se sigan reventando las cloacas”, expresó.

Entre los casos mencionados, se destacó la situación del barrio Ara San Juan, donde sectores permanecieron más de un mes y veinte días sin suministro de agua, reflejando una problemática que se repite en distintos puntos de la ciudad.

En el barrio San Cayetano, continúan los inconvenientes con el alumbrado público, con luminarias fuera de servicio, zonas a oscuras y robos de cableado. En tanto, en el barrio Centenario, a pocos metros de la Escuela N° 76, una tapa cloacal en mal estado representa un riesgo para quienes transitan por el lugar.

También se puso el foco en los derrames de aguas servidas sobre la avenida Eva Perón, una situación que, además de generar malestar, implica un riesgo sanitario para la comunidad. En este sentido, se solicitó un relevamiento urgente para conocer el estado del sistema cloacal y avanzar en soluciones.

Otro de los proyectos presentados propone un relevamiento integral del alumbrado público en las inmediaciones de instituciones educativas, con el objetivo de identificar zonas críticas y garantizar condiciones de seguridad.

Desde su banca, Aparicio impulsó diversas iniciativas vinculadas a pedidos de intervención, informes y relevamientos. “Acá lo que necesitamos son decisiones políticas y un plan de gestión. La gente necesita soluciones”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que la responsabilidad no recae en la empresa ni en sus trabajadores, sino en los gobiernos que deben garantizar las herramientas necesarias. “Si no empezamos a pensar Caleta como una ciudad de 90 mil o 150 mil habitantes, siempre vamos a estar corriendo detrás del problema”, afirmó.

Finalmente, el concejal advirtió que los reclamos vecinales continúan en aumento y subrayó la urgencia de abordar la problemática: “Si no somos capaces de darnos cuenta, se nos va a pasar el tiempo”.