Fuerte convocatoria de “El Concejo Más Cerca”: vecinos colmaron una nueva jornada del programa

La actividad se realizó el miércoles 8 de abril en la Unión Vecinal del barrio y reunió a una gran cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron para realizar trámites, consultas y participar de una charla preventiva sobre estafas digitales. El programa, creado por el concejal Aparicio, continuará recorriendo otros sectores de la ciudad.

Una importante participación vecinal marcó una nueva edición del programa “El Concejo Más Cerca” en el Barrio Parque de Caleta Olivia, donde durante la tarde del miércoles se desarrolló una jornada con múltiples propuestas de asesoramiento, atención profesional y capacitación.

La actividad, que comenzó a las 15 horas, contó con una masiva participación de vecinos y vecinas que se acercaron por distintos motivos, principalmente para consultar y anotarse en los subsidios de luz y gas, uno de los temas que más interés generó durante la jornada.

Además, se brindó atención a través de profesionales solidarios, con espacios de asesoramiento jurídico y consultas médicas, lo que permitió dar respuesta a diversas inquietudes planteadas por la comunidad.

Por otro lado, durante la jornada se realizó una charla de prevención de estafas digitales, a cargo del personal de la Sección Apoyo Tecnológico de la Policía de Santa Cruz. La propuesta, especialmente dirigida a adultos mayores, brindó herramientas para identificar posibles fraudes y evitar situaciones de riesgo en el uso cotidiano de dispositivos y redes.

Durante la jornada, el concejal Carlos Aparicio también atendió a vecinos y vecinas, escuchando consultas, recibiendo propuestas y brindando información sobre ordenanzas y gestiones en curso dentro del ámbito legislativo local.

“Estos espacios son muy importantes porque nos permiten estar con los vecinos y vecinas, escucharlos y llevar muchos de sus temas a la sesión”, expresó el edil, quien además valoró la gran participación durante la jornada.

A su vez, remarcó que este tipo de iniciativas buscan “trabajar en una agenda en contacto directo con cada vecino”.

Por último, adelantó que el programa continuará recorriendo distintos barrios de Caleta Olivia, con nuevas jornadas para seguir fortaleciendo estos espacios de asesoramiento y acompañamiento.