Fuerte choque en Río Gallegos dejó dos jóvenes heridos durante la madrugada

El accidente ocurrió cerca de las 2:45 de la madrugada en la intersección de la Avenida Balbín y calle Zapiola. Dos personas fueron hospitalizadas, una de ellas debió ser intervenida quirúrgicamente.

Durante la madrugada de este martes, un violento accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de la Avenida Balbín y calle Zapiola, en Río Gallegos. El siniestro dejó como saldo dos jóvenes heridos, quienes debieron ser trasladados al Hospital Regional para su atención médica.

Según informó la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el hecho ocurrió alrededor de las 2:45, cuando un automóvil Dodge 1500 gris impactó contra un poste de alumbrado público. En el vehículo viajaban un joven de 21 años y una acompañante de 19, ambos con lesiones. El conductor fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las heridas, mientras que la joven sufrió una fisura en una de sus piernas.

En el siniestro también se vio involucrado un Fiat Argo rojo, conducido por un joven de 19 años que iba acompañado por cuatro personas mayores de edad. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes de este vehículo resultó herido, y el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Sexta, personal del Comando de Patrullas, Bomberos, Tránsito Municipal y la Guardia Urbana, quienes brindaron asistencia y ordenaron la circulación vehicular. La División Accidentología Vial llevó adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

El caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, que ordenó la entrega de los vehículos involucrados, la realización de los exámenes médicos de rigor y la fijación de domicilio de los conductores.