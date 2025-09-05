Frustran intento de robo de una motocicleta en El Calafate

Una vecina denunció el robo de su motovehículo en la noche del 3 de septiembre. La rápida intervención policial permitió recuperar la moto en pocas horas, mientras se recolectan pruebas para identificar a los responsables.

La Policía de Santa Cruz informó que, cerca de las 23:50 horas del martes 3 de septiembre, personal de la Comisaría Segunda de El Calafate inició actuaciones de oficio tras una denuncia por tentativa de robo de una motocicleta.

El hecho fue advertido por la propietaria, quien constató que su vehículo había sido sustraído del exterior de su domicilio. Minutos después, una comunicación del Comando de Patrullas alertó sobre la localización de la moto en la intersección de Avenida del Libertador y calle De la Estepa.

Efectivos policiales acudieron al lugar junto a la damnificada, quien acreditó la titularidad con la documentación correspondiente. Por orden judicial, se dispuso la entrega inmediata del rodado a su dueña.

En el sitio, personal del Gabinete Criminalístico realizó las pericias de rigor, levantando rastros papilares tanto en el lugar del hallazgo como en el domicilio de la denunciante. Dichos elementos serán analizados para avanzar en la investigación.

La mujer prestó declaración testimonial, aunque no aportó sospechas sobre posibles autores. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de El Calafate, que continúa con las diligencias.