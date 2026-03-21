Frecuencia Patagonia entregó un reconocimiento a la Radio Municipal en su 30° aniversario

En el marco del 30° aniversario de la FM Radio Municipal “Carlos Eduardo ‘Cacho’ Mouesca”, el director de Frecuencia Patagonia 99.3, Nelson Aguilar, realizó un reconocimiento especial a la emisora local mediante la entrega de una placa conmemorativa.

El gesto se concretó durante el acto celebrado en Caleta Olivia, donde se puso en valor la trayectoria de la radio municipal y su rol fundamental en la construcción de la identidad comunicacional de la ciudad.

La placa destaca los 30 años de historia de la emisora y resalta su importancia como espacio que enaltece la identidad local, consolidándose como una voz cercana a la comunidad.

Después del acto, Aguilar recordó los inicios de la radio y su crecimiento a lo largo del tiempo. “La conocemos desde sus comienzos, cuando funcionaba como repetidora. Fuimos testigos de cómo se fue construyendo lo que hoy es la radio municipal”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo diario de quienes forman parte del medio y su compromiso con la comunidad. “Es parte de la historia de Caleta Olivia. Reconocemos su labor de todos los días y el crecimiento sostenido durante estos 30 años”, agregó.

El homenaje refleja no solo la trayectoria de la emisora municipal, sino también el reconocimiento de otros actores del ámbito radial de la ciudad, destacando la importancia del trabajo conjunto y el respeto entre medios locales.