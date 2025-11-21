Frecuencia Patagonia celebró sus 11 años en una jornada histórica que coincidió con el 124º aniversario de Caleta Olivia

La emisora Frecuencia Patagonia 99.3 vivió este jueves una jornada cargada de emoción, participación y memoria colectiva al celebrar su 11º aniversario, fecha que coincidió con el 124º aniversario de la ciudad de Caleta Olivia. Desde horas tempranas, la radio abrió sus micrófonos para un programa especial que convocó a oyentes, invitados, instituciones y referentes sociales que se sumaron con saludos y mensajes de acompañamiento.

Durante la transmisión, se destacaron numerosas participaciones de integrantes históricos y actuales de la emisora, quienes compartieron recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el rol de Frecuencia Patagonia en la comunidad. Entre las voces presentes se escucharon saludos de programas como Voces y Apuntes, Centralizate, Oídos Curiosos, Contratiempo, Geeks, No Hay Planeta B, Conversaciones con Vos y colaboradores que forman parte del crecimiento continuo de la radio. También se sumaron mensajes de funcionarios, instituciones y vecinos que valoraron el trabajo comunicacional construido a lo largo de más de una década.

Uno de los momentos más significativos fue el reconocimiento a las figuras que hicieron historia en la radio, entre ellos Pablo Sotomayor, recordado a través de imágenes y palabras que llegaron a la emisora para esta fecha especial. Asimismo, el propietario y fundador, Nelson Aguilar, dejó un mensaje en el que agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó la importancia de sostener un medio patagónico con identidad local, comprometido con la ciudad y su gente.

La jornada también estuvo atravesada por el clima festivo que se vivió en toda Caleta Olivia por el aniversario de la ciudad. La coincidencia de ambas celebraciones reforzó el sentido de pertenencia entre la radio y la comunidad, consolidando a Frecuencia Patagonia como un espacio que refleja la realidad local, amplifica voces diversas y mantiene un fuerte vínculo con su audiencia.

Con una transmisión que combinó emoción, participación y memoria, Frecuencia Patagonia cerró su 11º aniversario reafirmando su compromiso de continuar creciendo junto a la ciudad que la vio nacer, acompañando el día a día de los vecinos y contribuyendo al desarrollo de los medios patagónicos.