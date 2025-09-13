Franchini desmintió versiones falsas sobre Valdocco en El Calafate y cuestionó la posición adoptada por Molina

Para la Directora Provincial de Gestión Privada del Consejo Provincial de Educación (CPE), Daniela Franchini, la decisión de suspender clases en El Calafate bajo la modalidad de retención de tareas es una decisión equivocada tomada bajo información distorsionada.

Franchini aclaró que las irregularidades detectadas por la Justicia corresponden exclusivamente a la sede Casa Pibes de la Patagonia de Cañadón Seco, y no tienen ninguna relación con la Casa Nuestra Señora de la Patagonia ni con la Escuela Primaria Monseñor Bucolini de El Calafate. “Es falso decir que el fallo de la Cámara afecta a la educación de El Calafate.

Además la funcionaria del CPE reafirmó la continuidad de implementación de las tecnicaturas en “Equipos e Instalaciones Electromecánicas” y en “Informática Profesional y Personal” que fueran aprobadas por Resolución N° 2581/17-CPE- y por Acuerdo N° 266/24-CPE- con la correspondiente Validez Nacional.

Críticas al cura Molina

La directora provincial se mostró especialmente crítica con el mensaje difundido por el cura Molina, al que calificó como “irresponsable y engañoso”. “No se puede confundir a las familias ni usar a los estudiantes para victimizarse. El fallo judicial habla de irregularidades graves en Cañadón Seco, donde no había niños escolarizados en la educación formal, pero sí más de 100 cargos docentes nombrados sin justificación, dobles cargos, padrones de niños inflados, jóvenes que cobraban como docentes y no lo sabían, etc. Eso es lo que se investiga, y todo referido a Valdocco Cañadón Seco, que debo resaltar que no hay una escuela sino que es más una casa de contención social”, explicó.