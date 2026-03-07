Fortalecimiento institucional y optimización de procesos en Zona Norte

Representantes de las delegaciones de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Jaramillo y Lago Posadas participaron de una jornada de trabajo y articulación técnica.

El encuentro fortaleció el vínculo operativo entre los equipos que colaboran diariamente de forma remota. Esta acción cumple con el objetivo estratégico del Gobierno de Santa Cruz: garantizar presencia activa en el territorio y un seguimiento permanente para brindar respuestas inmediatas.

Además de los responsables de cada localidad, estuvieron presentes los equipos de Administración, Compras, Farmacia y Auditoría Médica. Esta articulación busca reducir errores administrativos, mejorar la comunicación interna y eliminar demoras innecesarias.

En este sentido, el coordinador del Gobierno Provincial, Javier Aybar, destacó: “Fue un encuentro para fortalecer los vínculos y llevar una atención de cara al afiliado con respuesta inmediata, que es lo que nos pide el gobernador y el presidente de la obra social”.

Por último, Aybar subrayó: “Aprovechamos para agradecer el compromiso de cada una de las delegadas y el empuje que ponen para que la obra social siempre esté al servicio del afiliado”.