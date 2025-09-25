Fortalecimiento de trabajo en Puerto Santa Cruz

El Ministerio de Salud y Ambiente estuvo presente en la localidad de Puerto Santa Cruz donde concretó una agenda de trabajo junto al municipio local y en el Hospital Seccional “Dr. Eduardo Canosa”.



La titular de la Cartera sanitaria, María Lorena Ross fue recibida por el intendente Juan Manuel Bórquez en el municipio local, donde avanzaron un encuentro de trabajo, para dialogar y analizar el estado del sistema de salud local, proyectando estrategias en materia sanitaria, que permitan fortalecer acciones conjuntas que mejoren la calidad de la atención de los habitantes de la localidad.



Seguidamente, la ministra junto al director del Hospital Seccional “Dr. Eduardo Canosa”, Dr. Germán Nicotera, recorrieron las instalaciones del nosocomio evaluando el estado de los servicios y del futuro sector de Diagnóstico por Imágenes, donde próximamente se dará comienzo a una importante obra que representará un avance significativo para la capacidad de atención del hospital local.



De esta manera, el Ministerio de Salud y Ambiente continúa trabajando para fortalecer el sistema sanitario, en cada una de las localidades de la provincia.