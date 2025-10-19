EN VIVO
Fortalecimiento de los procesos de enseñanza: Instancia de formación docente con Laura Lewin en Perito Moreno

En el marco del fortalecimiento de los procesos de enseñanza para garantizar el mejoramiento de los aprendizajes, la cartera educativa, a partir de una iniciativa del equipo de conducción del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 5, convoca a una instancia de formación situada con la participación de la disertante Laura Lewin.

Esta propuesta busca generar espacios de reflexión y actualización pedagógica para equipos docentes, directivos y supervisores de todas las instituciones educativas de la localidad de Perito Moreno.

La jornada, que se desarrollará el próximo viernes 24 de octubre, en el horario de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00, girará en torno a temas vinculados con la innovación, las estrategias didácticas y la mejora de las prácticas docentes, promoviendo el intercambio de experiencias y saberes entre los protagonistas del ámbito educativo.

Esta iniciativa se enmarca en uno de los ejes estratégicos del Consejo Provincial de Educación, que impulsa diálogos con el sector productivo y empresarial como parte de su política de articulación y fortalecimiento institucional.

El encuentro se lleva adelante con el auspicio de la empresa MV Soluciones de Seguridad, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresarial, y constituye una valiosa oportunidad para continuar fortaleciendo el desarrollo profesional de los educadores santacruceños.

