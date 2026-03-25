Fortalecen el trabajo articulado para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes

El Consejo Provincial de Educación avanza en el fortalecimiento de estrategias de acompañamiento integral a las trayectorias educativas, a través de mesas de trabajo interinstitucionales orientadas a garantizar derechos y promover el bienestar de estudiantes en toda la provincia.

En este marco, se llevó adelante una reunión entre la directora general de Educación Regional Zona Norte, Magdalena Paredes, la Coordinadora Pedagógica Mariela Pescara, y la abogada Pamela Morán Fernández, de la Oficina de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (OPIDNNA), con el objetivo de articular acciones conjuntas que permitan dar respuesta a las demandas actuales que atraviesan a niñas, niños y jóvenes.

Durante el encuentro, se avanzó en la definición de líneas de intervención compartidas, estableciendo criterios y formatos de trabajo para su implementación en las instituciones educativas, con el propósito de fortalecer el acompañamiento a estudiantes y garantizar entornos escolares seguros y cuidados.

En ese sentido, la directora general de Educación Regional Zona Norte, Magdalena Paredes, destacó la importancia de estos espacios de articulación y señaló que “es fundamental consolidar redes de trabajo que nos permitan abordar de manera integral las distintas situaciones que se presentan en las escuelas, poniendo en el centro a nuestros estudiantes y sus derechos”.

Asimismo, se proyectaron propuestas de trabajo que buscan dar respuesta a las necesidades detectadas en el contexto actual, promoviendo acciones de prevención, intervención y seguimiento, en articulación con los organismos competentes.

De esta manera, la Cartera Educativa continúa impulsando políticas públicas que fortalecen el acompañamiento de las trayectorias educativas, reafirmando su compromiso con la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.