Formación y vocación en acción: Bomberos cuenta con 10 nuevos Operadores de Rescate y Salvamento

Hoy, en el auditorio de la UTN Río Gallegos se hizo entrega de las certificaciones a quienes culminaron con éxito el 8º Curso Básico Provincial para Operadores de Rescate y Salvamento, en el marco de la permanente capacitación del personal del escalafón Bomberos. Son 10 nuevos operarios, entre los cuales se destaca a las primeras tres mujeres que formarán parte del Grupo Especial de Rescate y Salvamento.

Esta propuesta forma parte del Plan Anual de Capacitaciones 2025 (PAC), de la subsecretaría de Formación, Capacitación y Programas de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad, y tuvo como objetivo propiciar la instrucción necesaria y adecuada para una respuesta rápida, eficiente y segura ante emergencias de alta complejidad.

Durante 30 días, los cursantes adquirieron conceptos teóricos y prácticos, lo cual les permitirá tener un desenvolvimiento idóneo, eficaz y profesional, acorde a las exigencias que demanda una intervención segura, coordinada y eficaz ante distintos escenarios de riesgo.

Cabe informar que se abordaron aspectos relacionados con las principales áreas del rescate y salvamento, incluyendo técnicas de rescate vehicular, en altura, acuático y en zona agreste, así como nociones de atención prehospitalaria, manejo de materiales peligrosos y trabajo en equipo en situaciones de emergencia.

Asimismo, se reconoció a las tres mujeres que finalizaron y aprobaron esta capacitación, quienes han demostrado, con fuerza y determinación inquebrantable, que el coraje no tiene género, y han abierto un nuevo camino en una tradición históricamente masculina.

Estuvieron presentes los subsecretarios de Formación, Capacitación y Programas de Seguridad, Pablo Canobra, de Asuntos Jurídicos, Cinthia Riquelme, de la Unidad de Auditoría Interna, Agustina Laceriani, autoridades de la Policía Provincial, y familiares.