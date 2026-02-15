Formación Santa Cruz, Vizcaíno: “Hemos generado un compromiso muy fuerte con la colección y su gente”

El investigador del CONICET, Sergio Vizcaíno, repasó dos décadas de trabajo dedicadas al estudio de los hallazgos realizados en la Formación Santa Cruz, que dio lugar a la denominación Edad Santacrucense, y la necesidad de consolidar el desarrollo científico de la Provincia.

En este contexto, el doctor e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Sergio Vizcaíno, quien el año pasado brindó la charla “Fósiles y paleoecología en Santa Cruz durante el Mioceno Temprano” y continúa trabajando de manera articulada con el Museo Padre Manuel Jesús Molina, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura, fue entrevistado por LU14 Radio Provincia.

Al ser consultado sobre la labor desarrollada durante tantos años en la provincia, el paleontólogo explicó que la Formación Santa Cruz es una unidad rocosa distribuida en gran parte del territorio santacruceño, correspondiente a un período que transcurrió, aproximadamente, hace 18 a 15 millones de años antes del presente. Estos sedimentos fueron depositados principalmente en planicies de inundación, y contienen abundantes materiales provenientes de lo que hoy es la cordillera, asociados a erupciones volcánicas y acumulación de cenizas.

En Río Gallegos, señaló el especialista, puede observarse claramente esta formación en los paredones visibles camino al aeropuerto, así como en un corte geológico ubicado en el cruce de las Rutas Nacionales N°3 y N°5. También, se extiende por las barrancas que van desde Cabo Buen Tiempo hasta el río Coyle. Más al norte, la formación se encuentra presente en las cercanías del Parque Nacional Monte León, continúa por las barrancas del río Santa Cruz, en proximidades de Gobernador Gregores, cerca del Parque Nacional Perito Moreno, y en la zona de Lago Posadas.

Vizcaíno destacó que estas rocas abarcan lo sucedido hace aproximadamente dos millones de años, un lapso relativamente breve en términos geológicos. La fauna hallada en ellas corresponde a lo que se denomina “Edad Mamífero”, conocida posteriormente como Edad Santacrucense, en referencia al lugar donde fue estudiada en profundidad.

En ese contexto, subrayó que la Argentina posee una riqueza paleontológica excepcional. Explicó que durante ese período América del Sur se encontraba aislada, ya que había perdido la conexión con la Antártida y aún no existía el puente con América Central. Ese aislamiento convirtió al continente en un verdadero laboratorio biológico, donde mamíferos y aves evolucionaron con características particulares, mientras algunos grupos —como monos y roedores— emigraron hacia otros continentes.

El investigador indicó que la Formación Santa Cruz tuvo un papel central en la historia evolutiva sudamericana, y fue ampliamente estudiada a fines del siglo XIX y comienzos del XX, aunque luego el interés disminuyó. “Retomamos su estudio con herramientas y enfoques actuales, lo que nos permitió realizar un análisis más integral de la fauna, y establecer cambios ecológicos significativos en el territorio provincial”, afirmó.

El trabajo de campo

En relación con el cuidado de los fósiles, remarcó que se sigue estrictamente la Ley de Conservación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que establece la obligación de notificar a la Dirección Provincial de Patrimonio ante cualquier hallazgo. Este organismo determina los procedimientos, autoriza traslados y garantiza su resguardo conforme a la normativa vigente.

Sobre el trabajo de campo, explicó que integra un equipo junto a la paleontóloga Susana Bargo, quien también es su colega en la Universidad Nacional de La Plata, además de contar con la colaboración de especialistas del exterior. Las tareas incluyen la recolección con metodología específica según el terreno —no es lo mismo extraer un fósil en la costa que en el área de Monte León—, la catalogación en el campamento, el posterior informe a la Dirección de Patrimonio y, finalmente, el traslado autorizado para su estudio en la ciudad de La Plata. Una vez concluidas las investigaciones, el material es devuelto al patrimonio de Santa Cruz, ya que también forma parte del patrimonio nacional y de la humanidad.

Vizcaíno destacó la colaboración sostenida con el personal del Museo Padre Manuel Jesús Molina e indicó que, si bien existen registros audiovisuales de las campañas, toda filmación requiere autorización de las autoridades provinciales´, y de los propietarios de los campos, para su divulgación. “Con los hallazgos obtenidos, hay material suficiente para realizar un documental de gran nivel”, sostuvo.

Tras más de veinte años de trabajo, el equipo se encuentra culminando las tareas de campo con una última visita a Río Turbio. A lo largo de este tiempo publicaron síntesis científicas sobre la labor realizada en la costa del río Coyle y el río Gallegos (2012 y 2019); así como estudios en el río Santa Cruz, a través de la Asociación Paleontológica Argentina. Este año prevén publicar conclusiones sobre el río Chalía, y describir hallazgos realizados en Lago Cardiel, además de avanzar con investigaciones en la zona de Gobernador Gregores, y en el área del Parque Nacional Monte León, donde se observa la secuencia más completa desde los estratos más antiguos hasta los más modernos.

Finalmente, el investigador destacó que el Museo Molina cuenta con personal comprometido, aunque consideró necesario fortalecer aspectos estructurales y logísticos a nivel provincial. En especial, planteó la importancia de contar con un paleontólogo patagónico —preferentemente santacruceño— que decida radicarse en la provincia, para potenciar el enorme capital científico existente: “Si comunicamos y explicamos estos hallazgos, más estudiantes se acercarán al museo con interés por investigar. En estos veinte años hemos generado un compromiso muy fuerte con la colección y con su gente”.