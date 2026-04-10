FOPEA rechaza decisión de organismo del Poder Judicial de Santa Cruz de exigir eliminación y desindexación de medios digitales sobre información que no infringía normas pero involucraba a personas del Poder Judicial

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza la decisión de un organismo del Poder Judicial de Santa Cruz de exigir la eliminación y desindexación de varios medios digitales respecto de una información que no infringía ninguna norma pero que involucraba, después se supo, a personas que se desempeñan en el Poder Judicial.



El hecho se corresponde a una publicación realizada el 4 de abril, que daba cuenta de una denuncia por presunta usurpación de vivienda sin mencionar nombres, apellidos ni datos personales de las personas involucradas. El decurso de los acontecimientos llevó a que dos días después se hiciera una cobertura periodística de un procedimiento judicial en el barrio Vista Hermosa 2, donde diversos medios locales trabajaron en el lugar con normalidad, recogiendo testimonios de vecinos, familiares y protagonistas de un caso que ya se encuentra judicializado y que generó interés público en la comunidad.



En las horas posteriores, la Oficina de Asistencia Letrada para víctimas de violencia doméstica emitió un oficio judicial dirigido a los medios El Caletense e Infocaleta, ordenando la eliminación y desindexación de una publicación realizada el día 4 y que no infringía ninguna norma, puesto que no mencionaba nombres ni datos personales.



Consultados por este Monitoreo, responsables de los medios manifestaron su desacuerdo con la medida al considerar que su trabajo se ajustó a criterios periodísticos básicos y al respeto de la identidad de las partes. No obstante, señalaron que se vieron obligados a retirar la publicación debido a la imposición de multas diarias en caso de incumplimiento, lo que configuró un escenario de presión directa sobre el ejercicio de la labor periodística.



FOPEA registra el caso como censura indirecta.