Fondo Tecnológico: Producción destinó millonaria inversión para la Dulcera Municipal de Los Antiguos

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, participó del acto central por el 78° aniversario de la localidad de Los Antiguos, integrando la comitiva provincial encabezada por el gobernador Claudio Vidal, donde se concretaron importantes anuncios orientados al fortalecimiento del desarrollo productivo local.

En ese marco, durante el acto se realizó la entrega del acta que formaliza la aprobación de financiamiento a través del Fondo Tecnológico, destinado a la renovación de la infraestructura de la Dulcera Municipal, un proyecto fundamental para el agregado de valor a la producción frutícola de la región.

La inversión contempla un total de 376 millones de pesos, distribuidos en 126 millones destinados al equipamiento productivo y 250 millones para la finalización de la obra e infraestructura, lo que permitirá modernizar y potenciar su capacidad operativa.

La iniciativa fue trabajada previamente en el ámbito de la Comisión del Fondo Tecnológico, donde participaron la Secretaría de Estado de Comercio e Industria y representantes del Instituto provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Cruz (CITEC).

Cabe destacar que esta inversión se inscribe en un trabajo sostenido que el Ministerio de la Producción viene desarrollando en la localidad, a través de las Secretarías de Estado de Turismo y Comercio e Industria, con acciones orientadas a fortalecer la identidad productiva, recuperar capacidad industrial pública y acompañar al sector privado. En este sentido, se impulsaron iniciativas vinculadas a la certificación de calidad de la cereza como producto identitario, la modernización de la Dulcera Municipal y el acceso a financiamiento para empresas locales, permitiendo movilizar recursos públicos y privados que fortalecen toda la cadena de valor frutícola y consolidan a la localidad como un polo productivo estratégico para la provincia.

Al respecto, la ministra destacó que “este tipo de inversiones reflejan la decisión del Gobierno Provincial de acompañar a las economías regionales, promoviendo el agregado de valor a la producción local y generando oportunidades de crecimiento para productores y trabajadores santacruceños”.

Asimismo, subrayó que “la Dulcera Municipal representa identidad productiva para Los Antiguos y es un ejemplo de cómo el trabajo articulado entre provincia, municipio y organismos técnicos permite impulsar proyectos que consolidan el desarrollo industrial y comercial de la región”.

Por su parte, la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira, remarcó la importancia del acompañamiento provincial y señaló que “es una gran noticia para la localidad, para los trabajadores municipales y para los productores. Estas inversiones permiten fortalecer el desarrollo productivo y proyectar nuevas oportunidades”.

La concreción de esta inversión permitirá avanzar en la finalización y puesta en valor de la planta, optimizando procesos productivos, mejorando la calidad de los productos regionales y potenciando su inserción en nuevos mercados.

Desde el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria se continúa impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer el entramado productivo provincial, promoviendo el desarrollo industrial, el agregado de valor y la generación de empleo genuino en todo el territorio santacruceño.