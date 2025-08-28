FOMICRUZ y Pan American Silver firmaron un acuerdo colaborativo para fortalecer la exploración en Bahía Laura

La rúbrica, fue encabezada por el Gobernador Claudio Vidal, en el marco de la Expo Argentina Mining Sur 2025. A través de la reinversión de utilidades y regalías, el acuerdo permitirá explorar de manera conjunta, una zona con alto potencial geológico, y con miras a generar empleo y crecimiento sostenible en Santa Cruz.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Fomento Minero de Santa Cruz (FOMICRUZ S.E.), firmó con la empresa Pan American Silver, un acuerdo colaborativo orientado a la reinversión y utilización de regalías con fines exploratorios en el área de Bahía Laura, una de las zonas de mayor potencial geológico de la provincia, ubicada al este de Tres Cerros.

La firma, fue realizada en el marco de la Expo “Argentina Mining Sur 2025” que se realiza desde ayer miércoles y hasta este viernes 29 en la ciudad de El Calafate, estuvo encabezada por el Gobernador Claudio Vidal, junto al presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, y en representación de la operadora minera, Luis Sánchez y Diego Parravicini, gerentes de Asuntos Corporativos y de Legales, respectivamente, en representación de la operadora que explota el proyecto Cerro Moro, en cercanías de la ciudad de Puerto Deseado.

La iniciativa, materializada mediante la “Oferta #1 de acuerdo colaborativo”, permitirá potenciar la exploración minera a través de un esquema de reinversión de recursos, fortaleciendo el desarrollo productivo local y ampliando el horizonte de proyectos en cartera.

“Este acuerdo refuerza la articulación entre el sector público y privado, permitiendo que los beneficios de la actividad minera se traduzcan en nuevas oportunidades de exploración, empleo y crecimiento sostenible para Santa Cruz”, destacaron desde el Ministerio de Energía y Minería.

El entendimiento se enmarca en la política de FOMICRUZ de promover la sustentabilidad y diversificación de la matriz productiva provincial, asegurando la participación del Estado santacruceño en los proyectos estratégicos del sector.

Con este paso, Santa Cruz reafirma su liderazgo como epicentro de la exploración y producción minera en Argentina, apostando a la innovación y al desarrollo con visión de largo plazo.