Fomicruz y Ángeles Especiales avanzan en la implementación del acuerdo de asistencia económica

Dando continuidad al compromiso manifestado por el gobernador Claudio Vidal y al acuerdo rubricado por el mandatario provincial, esta tarde, el presidente de Fomicruz S.E., Fernando Baños, recibió a integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Ángeles Especiales, encabezada por su presidenta, Laura Pissinis.

Esta reunión surgió como respuesta inmediata a la prioridad establecida por el Gobernador, que instruyó un apoyo directo y sostenido a la institución, que cumple un rol central en el cuidado y rehabilitación de personas con discapacidad en la capital provincial.

Asistencia en un contexto de emergencia

Durante el encuentro, se definieron los mecanismos de flujo para la asistencia económica de 90 millones de pesos mensuales que la empresa estatal brindará hasta el mes de diciembre próximo.

“Vivimos una situación difícil, en un contexto de emergencia, pero buscamos mecanismos que permitan apoyar el esquema de trabajo de esta organización”, dijo Baños y añadió que “esa es la decisión del Gobernador y para ello trabajamos: para asegurar que los recursos se traduzcan de manera eficiente en la estabilidad prestacional de Ángeles Especiales”.

La articulación entre Fomicruz y la Asociación no es un hecho aislado, ya que el mismo posibilitará la sostenibilidad operativa de la organización bajo el compromiso social empresario de FOMICRUZ, como una empresa del Estado, que devuelve a la comunidad, parte de la riqueza generada por los recursos naturales santacruceños.