FoMiCruz SE potencia la exploración de oro y plata en el yacimiento San Agustín

La empresa estatal santacruceña inició una nueva campaña de perforaciones en el Macizo del Deseado, para identificar reservas metalíferas mediante equipos propios y tecnología de conectividad satelital.

El despliegue operativo en las 6.000 hectáreas del proyecto busca consolidar horizontes de inversión en metales preciosos antes del receso invernal, mientras el Directorio proyecta expandir la búsqueda hacia minerales estratégicos, como el uranio y las tierras raras para abastecer la demanda tecnológica global.

En diálogo con LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, la geóloga e integrante del directorio de la empresa minera, Fernanda Pacheco, explicó que el proyecto San Agustín se encuentra en una fase clave de validación de objetivos tras años de mapeo superficial. “Tenemos nuestro equipo de geólogos, nuestras maquinarias y ayudantes; todo es propio, incluso el campamento móvil”, destacó la profesional, subrayando que la autonomía técnica permite a la provincia generar información geológica de alto valor sin depender exclusivamente de capitales externos.

Horizontes estratégicos y minerales críticos

La planificación para el 2026 no se agota en el oro y la plata. La administración provincial observa con atención el mercado internacional de energía limpia y alta tecnología, donde el uranio y las denominadas “tierras raras” juegan un rol determinante. Según Pacheco, Santa Cruz posee un potencial geológico destacado en estos segmentos, con proyectos como Caballo Blanco, donde se detectó presencia de uranio a escasa profundidad, lo que facilitaría futuras extracciones con menor inversión inicial.

Respecto a las nuevas fronteras mineras, la directora señaló que “el uranio es estratégico, y a nivel mundial es buscado para generar energía limpia; en Argentina podemos abastecer a nuestro propio país”. Asimismo, la funcionaria mencionó el incipiente interés por las tierras raras, minerales esenciales para la industria de los teléfonos celulares y dispositivos de última generación, cuyas anomalías ya han sido reportadas en zonas como Meseta Sirven.

Innovación y presencia femenina en campo

La operatividad en yacimientos remotos ha experimentado una transformación logística, gracias a la incorporación de servicios de internet satelital, lo que permite el procesamiento de datos en tiempo real, entre el campo y las oficinas centrales.

En este sentido, Pacheco recordó el impacto de las transmisiones en vivo realizadas desde la perforadora, durante eventos internacionales: “Enganchamos con Starlink y mostramos la filmación desde la máquina en Canadá. Les encantó ver cómo es Santa Cruz y cómo se trabaja en vivo”.

Finalmente, la integrante del directorio reflexionó sobre la creciente inserción de las mujeres en una disciplina históricamente masculinizada. “Inicialmente éramos pocas, pero por suerte con los años se ha ido incrementando la matrícula, y hoy hay más colegas”, afirmó Pacheco, quien consideró que la presencia femenina en los campamentos mineros ha generado ambientes de trabajo más equilibrados y armónicos en los yacimientos provinciales.