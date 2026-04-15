FOMICRUZ realizó la apertura de sobres de la licitación para perforaciones en pozos a diamantina

Se realizó la apertura de sobres para perforación, una etapa clave para profundizar el conocimiento geológico y potenciar el desarrollo minero en la provincia.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la empresa FOMICRUZ SE, llevó adelante este martes 14 de abril la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 001/26, destinada a la perforación de pozos a diamantina en áreas pertenecientes al Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado.

Esta acción se enmarca en las acciones del gobernador Claudio Vidal orientadas a la producción y generación de empleo.

El acto se desarrolló en las instalaciones de la empresa provincial en la ciudad de Río Gallegos, en el marco de las acciones que impulsa la provincia para fortalecer la actividad minera y avanzar en el conocimiento geológico del territorio.

El objeto de la licitación contempla la ejecución de trabajos de perforación a diamantina, una herramienta clave para la exploración minera, que permitirá profundizar el estudio de los recursos existentes en distintas áreas bajo jurisdicción de FOMICRUZ S.E.

Autoridades presentes

La apertura de sobres contó con la presencia del presidente de FOMICRUZ S.E., Fernando Baños; el vicepresidente, Ariel Fuentes; la gerenta General, Fernanda Bilardo; la gerenta de Legales, Marianela Garrido; y el gerente de Geología y Minería, Horacio Penzo.

Empresas oferentes

En la oportunidad, se presentaron dos empresas oferentes:

Macizo del Deseado Perforaciones S.A.

Perforaciones Santacruceñas S.R.L.

Ambas propuestas serán evaluadas conforme a los criterios técnicos y administrativos establecidos en el pliego de la licitación.

Producción

Esta instancia representa un paso fundamental en el proceso de fortalecimiento del sector minero provincial, en línea con las políticas impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz para promover la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo en el territorio.