FOMICRUZ presentó su cartera de proyectos y avances técnicos en la Expo Patagonia Minera

La empresa provincial participa con un stand informativo y agenda de trabajo sectorial, aportando su visión estratégica sobre el desarrollo minero en Santa Cruz y la región.

La empresa estatal FOMICRUZ S.E. está participando de la “Expo Patagonia Minera 2025”, evento que se lleva adelante del 13 al 15 de noviembre en la localidad de Perito Moreno.

La presencia de FOMICRUZ en esta edición reafirma el rol estratégico de la empresa en el desarrollo minero provincial, fortaleciendo la vinculación con el sector privado, proveedores, emprendedores y comunidades locales.

A través de su stand institucional, la empresa comparte información sobre su cartera de proyectos, sus líneas de trabajo actuales y sus perspectivas de desarrollo para los próximos años.

La Expo Patagonia Minera 2025 reúne a 60 empresas mineras, de servicios, proveedores, instituciones educativas, pymes y actores clave de la cadena de valor.

La agenda que se desarrolla durante estos tres días, incluye conferencias técnicas, espacios de capacitación, rondas de negocios y actividades comunitarias, orientadas a acercar la minería a la ciudadanía, especialmente a jóvenes interesados en la formación y el empleo dentro del sector.

Desde FOMICRUZ destacaron que la participación en este encuentro es una oportunidad para seguir promoviendo una minería responsable, transparente y comprometida con el crecimiento de Santa Cruz, en línea con los desafíos actuales del desarrollo energético y minero.