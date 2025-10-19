FOMICRUZ participó del Primer Foro de Mujeres Mineras en Puerto San Julián

Durante el encuentro, organizado por AOMA, se destacó el rol de la mujer en la minería y se inauguró una escuela deportiva que generará nuevos puestos de trabajo y ofrecerá un espacio de recreación para jóvenes de la comunidad.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la empresa estatal FOMICRUZ SE, participó este viernes del Primer Foro de Mujeres Mineras, organizado por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en la ciudad de Puerto San Julián.

El presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, acompañó al secretario general de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, y destacó la importancia del encuentro: “Fue un foro muy valioso, con una gran convocatoria y participación de mujeres que día a día construyen el presente y futuro de la minería santacruceña. Espacios como éste ponen en valor el trabajo femenino en un sector que históricamente estuvo relegado para ellas”.

Durante la jornada, Vera también participó de la inauguración de una escuela deportiva impulsada por la Mutual de AOMA, acompañada por el Gobierno Provincial y FOMICRUZ.

“Es un proyecto muy importante, no solo porque generará nuevos puestos de trabajo, sino porque ofrecerá a niños, niñas y jóvenes un espacio para el deporte y la recreación. Este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo social de la minería con las comunidades locales”, afirmó el titular de la empresa estatal.

Con su participación, FOMICRUZ reafirma su compromiso con una minería socialmente responsable, inclusiva y participativa, promoviendo el desarrollo humano y comunitario en cada localidad de la provincia donde la actividad minera está presente.