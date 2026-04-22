FOMICRUZ completó con éxito la primera etapa de exploración 2026 en el proyecto San Agustín

En el marco del eje estratégico de producción impulsado por el gobernador Claudio Vidal, la empresa estatal Fomicruz S.E. alcanzó los objetivos propuestos de la primera campaña de perforación 2026 en el proyecto San Agustín, ubicado en el Macizo del Deseado, consolidándose como una iniciativa clave para la reactivación económica y el desarrollo de la industria minera santacruceña.

Desde el inicio de las tareas en febrero, y bajo una planificación técnica rigurosa, el equipo logró perforar un total de 622 metros, alcanzando el 100% de los objetivos previstos para esta etapa antes del inicio de la veda invernal.

Generación de información para atraer inversiones

La reactivación del proyecto responde a la decisión de potenciar los recursos naturales como motor de desarrollo. En este sentido, Fomicruz S.E. actúa no solo como administrador de derechos mineros, sino como un operador activo que genera información geológica de alto valor, acotó el presidente de la empresa estatal, Fernando Baños.

La geóloga Fernanda Pacheco, integrante del directorio de la empresa y parte del equipo técnico en terreno, subrayó la importancia de esta etapa: “A veces se asocia la minería solo con las grandes máquinas, pero para llegar a eso se requieren años de trabajo geológico, relevamiento y perforación. Hoy estamos en una etapa clave”.

Compromiso ambiental y seguridad en el trabajo

Uno de los ejes centrales de la campaña fue el cumplimiento de los estándares en seguridad y cuidado ambiental. Desde la empresa remarcaron el trabajo conjunto con las áreas de Higiene y Seguridad y Ambiente, garantizando condiciones adecuadas para el personal y el entorno.

Durante la última etapa, el área de Ambiente realizó relevamientos y controles en el campamento y zonas de perforación, asegurando que el avance productivo se desarrolle con respeto a las normativas vigentes.

Pausa invernal y continuidad del trabajo técnico

Con la llegada de las bajas temperaturas en el Macizo del Deseado, la actividad en campo entra en una pausa técnica, aunque el trabajo continuará en las oficinas de Fomicruz en Río Gallegos.

Durante el invierno, equipos de la gerencia de Geología y Minería avanzarán en el análisis de datos y muestras obtenidas durante la campaña, con la participación de profesionales como la geóloga María Mailén Vergara.

Retorno previsto para septiembre

La empresa ya proyecta retomar las tareas en el mes de septiembre, con el objetivo de completar el programa anual de exploración y seguir fortaleciendo el desarrollo de la actividad minera.

Desde Fomicruz destacaron que este tipo de avances reflejan que, con gestión, planificación y decisión política, la minería en Santa Cruz se consolida como un sector estratégico con proyección a futuro.