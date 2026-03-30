FOMICRUZ abrió licitación para perforaciones mineras en Santa Cruz

La empresa Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (FOMICRUZ S.E.) lanzó una licitación pública para la contratación de servicios de perforación a diamantina en áreas bajo su jurisdicción.

El llamado -publicado en el Boletín Oficial el pasado 26 de marzo- establece como objeto la ejecución de pozos de exploración minera, una técnica utilizada para obtener muestras del subsuelo y evaluar el potencial de recursos minerales.

Según el pliego, las ofertas podrán presentarse hasta el 14 de abril de 2026 a las 10:30 en Río Gallegos, mientras que la apertura de sobres está prevista para ese mismo día a las 11:00.

Producción

En referencia a esta convocatoria el presidente de FoMiCruz, Fernando Baños sostuvo que “no sólo representa expandir recursos y perspectivas, sino que es un paso más en la estrategia productiva impulsada por el gobernador Claudio Vidal, en la que Fomicruz es un actor clave”.

Por último, la autoridad recalcó que “la exploración de nuestro suelo sigue siendo prioritaria para nosotros porque, sin dudas, su avance abrirá nuevas posibilidades para el desarrollo de Santa Cruz”.