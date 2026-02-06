Fomentar Empleo: Convocan a empleadores e interesados a formar parte del programa en Caleta Olivia

Desde la Subsecretaría de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, invitan a los empleadores a sumarse al programa Fomentar Empleo a través de la propuesta Entrenamiento para el Trabajo, que brinda la posibilidad de realizar un entrenamiento laboral en un entorno real.

Tendrán tiempo de inscribirse hasta el 10 de febrero y podrán encontrar los requisitos en la página de Facebook Políticas Laborales y Gestión Comunitaria o bien acercarse hasta la Oficina de Empleo (ubicada entre las calles Antártida Argentina y Gobernador Gregores) en el horario de 8 a 12:30 horas.

Al respecto, Celeste Medina, directora de Políticas Laborales, invitó a los comerciantes de la localidad a ser parte del programa nacional.

“Esta actividad permite realizar buenas prácticas laborales en ambientes locales; entonces invitamos a los empleadores a que se acerquen para que brinden esta opción que forma a los jóvenes en diferentes rubros”, expresó.

Cursos

Por otro lado, la Directora comunicó que igualmente se encuentran abiertas las preinscripciones para los cursos que también pertenecen al programa mencionado y explicó que son de carácter gratuito, virtuales y autogestionados.

Cabe recordar que el objetivo es continuar fortaleciendo las oportunidades laborales a través de nuevas herramientas formativas que permiten mejorar el puntaje del C.V. (Curriculum Vitae)

En cuanto a los requisitos, los interesados deben ser mayores de 18 años y tienen que estar inscriptos en el programa Fomentar Empleo. La fecha límite de preinscripción será hasta el 23 de febrero; para más información se pueden acercar a la Oficina de Empleo o comunicarse al teléfono 297-5076157.

“En total son 11 cursos solo formativos, por lo que no cuentan con algún incentivo económico, pero sí suma significativamente a la hora de ampliar las habilidades en un C.V. Algunos están dirigidos a jóvenes de 18 a 24 años y otros para el área emprendedora, que esos ya no tienen restricciones”,cerró Medina.