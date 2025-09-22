FMS Argentina: Río Gallegos recibió a los mejores freestylers de la escena latinoamericana

La liga de freestyle más importante del mundo se presentó en la capital provincial de la mano de la Municipalidad de Río Gallegos ante un Boxing Club repleto de jóvenes y familias de toda la región; el intendente Pablo Grasso acompañó la velada junto a Juan Carlos Molina y Moira Lanesan, además hicieron entrega de un reconocimiento al equipo de trabajo de FMS que viajó desde España.



El evento abrió sus puertas a las 18 horas y comenzó con shows de artistas locales, posteriormente, cerca de las 20 horas dio inicio la jornada oficial. Durante la noche, los competidores conectaron con el público local utilizando recursos culturales e históricos de la capital y le agradecieron a la Municipalidad de Río Gallegos por su trabajo para traer la competencia hasta la patagonia por primera vez en 7 temporadas.



Los freestylers Jonhy, ganador de FMS ROOKIES y Benjixo, fueron los encargados de representar la capital provincial en uno de los escenarios más importantes del mundo de las rimas. Benjixo, de 13 años, se enfrentó al experimentado bicampeón nacional de Perú, Skill, en una batalla de exhibición donde el más jóven destacó por su creatividad y respuestas. Johny Davids, por su parte, enfrentó a MP dentro del formato competitivo, en una reñida batalla que terminó con derrota para el local.



El competidor destacado de la jornada fue el chileno Teorema, quien se impuso a Sophia y Dybbuk por amplia diferencia y fallos unánimes de los cinco jurados presentes. Los grandes protagonistas fueron el cordobés Mecha y Replik, quien volvió a competir en la liga argentina tras un destacado paso por FMS Caribe. El resto de la jornada continuó con victorias del bahiense Exe, el excampeón Stuart y el debutante Abel quienes se impusieron ante Sophia, Exe, HDR y MP.



La transmisión del evento, que fue seguido desde distintas partes del mundo ya cuenta con más de 300 mil visualizaciones en el canal de youtube oficial de Urban Roosters.



(https://www.youtube.com/live/f1bW1HFCV5A?si=e2k7PXoJlHI7ZpxI)