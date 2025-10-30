EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Fiscalización ambiental en la Cuenca Austral: Santa Cruz refuerza el control sobre las operadoras hidrocarburíferas

Compartir

El Ministerio de Energía y Minería, a través de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, realizó inspecciones a instalaciones de CGC S.A. para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante una serie de inspecciones técnicas en yacimientos ubicados en la Cuenca Austral santacruceña.

El operativo tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N° 2.658 y su Decreto Reglamentario, así como las disposiciones establecidas en la Ley Provincial N° 3.885, que regula las competencias de la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, energética y minera.

Durante las jornadas, inspectores del área recorrieron diversas instalaciones correspondientes a la operadora CGC S.A., incluyendo plantas, baterías, recintos de residuos peligrosos, repositorios de suelos empetrolados, pozos y cutineras.

Con estas acciones, el Gobierno de Santa Cruz reafirma su compromiso con la fiscalización integral de la actividad hidrocarburífera, promoviendo una producción responsable, la preservación del entorno natural y el cumplimiento estricto de la legislación vigente.

Halloween en Río Gallegos: el Municipio organiza una actividad imperdible para las familias

Reunión de planificación portuaria en la sede central de UNEPOSC

Diego Gamboa será el nuevo Secretario de Estado de Turismo de Santa Cruz

También