Fiscalización ambiental en la Cuenca Austral: Santa Cruz refuerza el control sobre las operadoras hidrocarburíferas

El Ministerio de Energía y Minería, a través de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, realizó inspecciones a instalaciones de CGC S.A. para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.



El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante una serie de inspecciones técnicas en yacimientos ubicados en la Cuenca Austral santacruceña.



El operativo tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N° 2.658 y su Decreto Reglamentario, así como las disposiciones establecidas en la Ley Provincial N° 3.885, que regula las competencias de la Autoridad de Aplicación en materia ambiental, energética y minera.



Durante las jornadas, inspectores del área recorrieron diversas instalaciones correspondientes a la operadora CGC S.A., incluyendo plantas, baterías, recintos de residuos peligrosos, repositorios de suelos empetrolados, pozos y cutineras.



Con estas acciones, el Gobierno de Santa Cruz reafirma su compromiso con la fiscalización integral de la actividad hidrocarburífera, promoviendo una producción responsable, la preservación del entorno natural y el cumplimiento estricto de la legislación vigente.



